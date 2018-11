Kredyt gotówkowy czy pożyczka prywatna? Co lepsze kiedy potrzebujemy gotówki?

Czy kredyt gotówkowy to dobre wyjście, kiedy potrzeba nam pieniędzy? A może jednak lepiej zdecydować się na pożyczkę prywatną? Jak się okazuje, oba te rozwiązania mają swoje zalety i wady.

Czym jest kredyt gotówkowy?

Z kredytem gotówkowym mamy do czynienia wtedy, gdy pożyczamy pieniądze w banku – ten rodzaj kredytu, w przeciwieństwie do innych, możemy przeznaczyć na dowolny cel, pod warunkiem, że nie będzie on związany z działalnością gospodarczą. Bank nie będzie kontrolował sposobu, w jaki wykorzystamy uzyskane środki.

Kredyty nie są przyznawane od ręki – z reguły trzeba spełnić szereg formalności. Banki sprawdzają naszą zdolność kredytową, czerpiąc informacje między innymi z Biura Informacji Kredytowej i Krajowego Rejestru Dłużników. Wymagają też zwykle zaświadczenia o dochodach. Wszystko po to, by mogły zminimalizować swoje ryzyko.

Udzielanie kredytów regulowane jest przez prawo bankowe oraz ustawę o kredycie konsumpcyjnym. W stosunku do pożyczek są znacznie bardziej regulowane prawnie i nadzorowane przez państwo, co zapewnia kredytobiorcom bezpieczeństwo. Można znaleźć więcej informacji dotyczących kredytu gotówkowego na hotmoney.pl, udostępniona jest tam również porównywarka, z której warto skorzystać, jeśli akurat poszukujecie kredytu.

Czym jest pożyczka prywatna?

O pożyczkę można starać się w różnych miejscach – w banku, firmie pożyczkowej, spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej. Ale jest jeszcze jedna opcja – pożyczka prywatna. Mówimy o takiej w sytuacji, gdy pożyczamy pieniądze od osoby prywatnej. Osobą tą może być ktoś z rodziny lub przyjaciel – czasem najłatwiej poprosić o pożyczenie pieniędzy kogoś, kogo znamy i z kim jesteśmy w dobrych relacjach. Jednak pożyczkę można wziąć też od kogoś, kogo nie znamy.

Jakie są zalety pożyczek prywatnych?

Dla części osób potrzebujących pieniędzy, pożyczka prywatna może być kuszącym rozwiązaniem ze względu na większa swobodę. Ze znajomym czy członkiem rodziny możemy śmiało negocjować warunki – wiadomo, że zasady będą tu bardziej elastyczne.

Bez względu na to, czy pożyczamy od kogoś, kogo znamy, czy też znajdziemy ofertę przez internet, pożyczki prywatne charakteryzują się też brakiem zbędnych formalności. Jeśli ich kwota nie przekracza 500 zł, nie ma nawet obowiązku spisywania umowy.

Czy pożyczka prywatna jest bezpieczna?

Niestety to, co stanowi zaletę takich pożyczek – mniejsze obwarowanie przepisami – może być i wadą, gdy w grę wchodzi bezpieczeństwo. Oczywiście kiedy pożyczamy od członka rodziny bądź przyjaciela, do którego mamy zaufanie, nie mamy takiego problemu. Ale pożyczanie od nieznanej nam osoby może budzić już pewne obawy.

Zasady udzielania tego typu pożyczki są regulowane przez przepisy Kodeksu Cywilnego. Jeżeli pożyczona kwota przekracza 500 zł, należy sporządzić umowę na piśmie. To zabezpieczenie, które pozwoli dochodzić swych spraw przed sądem, jeżeli pożyczkodawca albo pożyczkobiorca okaże się nie całkiem uczciwy. W razie problemów można też zwrócić się do Komisji Nadzoru Finansowego – zadaniem tej instytucji jest między innymi czuwanie nad firmami pożyczkowymi.

Kredyt gotówkowy czy pożyczka prywatna – co lepsze?

Nie ma tu jednoznacznej odpowiedzi. To, jak odpowiemy na owo pytanie, zależeć będzie od sytuacji i naszych konkretnych potrzeb. Plusem pożyczek prywatnych jest to, że – jak wspomnieliśmy – można się często swobodnie dogadać co do warunków. Możemy zatem liczyć na całkowity brak oprocentowania, a kwota może być wyższa, niż ta, na którą mielibyśmy szansę liczyć w banku.

Jeśli jednak zajdą jakieś nieprawidłowości, nie będziemy podlegać ochronie prawa bankowego, ustawy o kredycie konsumenckim, ani ustawy antylichwiarskiej.

Kredyty gotówkowe nie dają nam takiej elastyczności. Tutaj nie mamy takiego pola, by dogadać się co do warunków. Za to jest to wyjście bezpieczniejsze. Kredytodawcę obowiązuje szereg prawnych regulacji, które mają zadbać o to, by wszystko odbyło się na przejrzystych i uczciwych warunkach.

SPONSOROWANE