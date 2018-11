KOMUNIKAT KRUS W TRZEBNICY: Bezpieczne pozyskiwanie drewna na potrzeby gospodarstwa rolnego

Jesień to czas w gospodarstwach rolnych na przegląd, naprawę urządzeń i maszyn wykorzystywanych podczas sezonu letniego oraz przygotowanie się do nachodzącej zimy. To także czas na pozyskanie drewna wykorzystywanego do ogrzewania domów oraz jako materiał budowlany. Wycinka oraz obróbka drewna to prace wymagające sprawności fizycznej, umiejętności pracy z urządzeniami do wycinki i obróbki drewna oraz świadomości zagrożeń.



Według prowadzonej przez KRUS statystyki dotyczącej wypadków zakończonych wypłatą jednorazowego odszkodowania, ogółem w 2017,

– 1548 stanowiły zdarzenia dotyczące pochwyceń i uderzeń przez części ruchome maszyn i urządzeń,

– 621 wypadków dotyczyło zetknięcia się z ostrymi narzędziami ręcznymi i innymi ostrymi przedmiotami,

– 217 wypadków to uderzenia, przygniecenia przez materiały i przedmioty transportowane mechanicznie lub ręcznie, a

– 908 wypadków stanowiło upadek przedmiotów.

Jednym z podstawowych urządzeń do pracy z drewnem są: siekiera, pilarka łańcuchowa oraz pilarka tarczowa („krajzega”).

Poniżej przypominamy podstawowe zasady BHP przy pracy z pilarką łańcuchową. Niezastosowanie się do nich naraża nas na ryzyko wypadku i urazu, a w skutek tego, wymuszonej przerwy w pracach w gospodarstwie.

Podstawowe zasady BHP przy wycince drzew:

Odzież ochronna – podstawowe zabezpieczenie przez urazem podczas prac z pilarką łańcuchową. Odpowiednie spodnie, obuwie oraz kask z ochronnikami wzroku i słuchu, mogą uchronić nas przed ciężkim kalectwem.

Stan techniczny – przed rozpoczęciem pracy z pilarką łańcuchową powinniśmy sprawdzić stan techniczny pilarki, w tym: napięcie, naostrzenie i smarowanie łańcucha tnącego, stan prowadnicy i jej końcówki, sprawność hamulca bezpieczeństwa oraz wyłącznika zapłonu. Sprawdzajmy stan oleju odpowiadającego za właściwe smarowanie.

Stan psychofizyczny – w związku z dużym ryzykiem wypadku stan psychofizyczny osoby pracującej z pilarką łańcuchową powinien być bardzo dobry. Praca po spożyciu alkoholu jest niedopuszczalna.

Nie pracuj pilarką podczas trudnych warunków atmosferycznych

Bezpieczne uruchamianie pilarki to pierwszy moment przy, którym narażeni jesteśmy na uraz spowodowany niekontrolowanym odchyleniem się korpusu – pamiętajmy, pilarkę trzeba najpierw unieruchomić (np. stawiając ją na ziemi i wkładając stopę w uchwyt)

