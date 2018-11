Czas na weekend: zarezerwuj bilety na relację Wrocław-Warszawa i ruszaj na Dolny Śląsk!

Wrocław nie tylko na weekend!

W stolicy Dolnego Śląska czeka na nas sporo atrakcji. Zobaczymy tu jeden z największych rynków staromiejskich Europy, Ostrów Tumski, czyli zabytkową część miasta, oraz słynną Halę Stulecia. Miłośnicy sztuki powinni zajrzeć do Muzeum Narodowego oraz Panoramy Racławickiej – muzeum sztuki we Wrocławiu. Miasto oferuje szereg atrakcji także dla tych, którzy wolą spędzać czas na świeżym powietrzu. Ogród Japoński oraz Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego to obowiązkowe punkty wypadu dla wszystkich, którzy chcieliby odpocząć na łonie natury i na chwilę zapomnieć o codziennych obowiązkach. Jeśli mamy ochotę obejrzeć to wszystko na własne oczy, to jest ku temu świetna okazja – relacją Wrocław-Warszawa od PKP Intercity dostaniemy się tutaj w niespełna 4 godziny.

Wybierz dogodne połączenia kolejowe

Podróżowanie koleją ma wiele zalet. Najnowocześniejsze składy i liczne udogodnienia dla podróżujących sprawiają, że ten sposób podróżowania spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających. Decydując się na podróż pociągiem:

oszczędzamy czas – wybierając relację Pendolino, trasę Wrocław-Warszawa pokonasz w zaledwie 3 godziny i 34 minuty. To o wiele krócej w porównaniu do innych środków lokomocji. Nie tracimy czasu na stanie w korkach lub dojazd na podmiejskie lotnisko;

– wybierając relację Pendolino, trasę Wrocław-Warszawa pokonasz w zaledwie 3 godziny i 34 minuty. To o wiele krócej w porównaniu do innych środków lokomocji. Nie tracimy czasu na stanie w korkach lub dojazd na podmiejskie lotnisko; planujemy podróż w dogodny dla siebie sposób – przewoźnik oddał do dyspozycji pasażerów dużą ilość połączeń kolejowych o różnych porach dniach, dzięki czemu wybierzemy najbardziej optymalny dla siebie czas podróży. W rozkładzie znajdziemy połączenia poranne popołudniowe, a także nocne;

w dogodny dla siebie sposób – przewoźnik oddał do dyspozycji pasażerów dużą ilość połączeń kolejowych o różnych porach dniach, dzięki czemu wybierzemy najbardziej optymalny dla siebie czas podróży. W rozkładzie znajdziemy połączenia poranne popołudniowe, a także nocne; wygodnie spędzamy podróż – podróż nowoczesnymi składami PKP Intercity będzie przyjemnością. Wygodne fotele, możliwość korzystania z urządzeń elektronicznych i szeroka oferta gastronomiczna sprawią, że czas upłynie nam w komfortowych warunkach;

– podróż nowoczesnymi składami PKP Intercity będzie przyjemnością. Wygodne fotele, możliwość korzystania z urządzeń elektronicznych i szeroka oferta gastronomiczna sprawią, że czas upłynie nam w komfortowych warunkach; z łatwością docieramy na dworzec – dworce kolejowe zlokalizowane są w dogodnych częściach miast, co pozwoli nam szybko dojechać lub dojść na miejsce. Nie musimy tracić czasu na dojazd poza miasto – wszędzie dotrzemy komunikacją miejską lub spacerem.

Kup tanie bilety do Wrocławia od PKP Intercity!

Przewoźnik PKP Intercity przygotował dla podróżujących liczne promocje, dzięki którym bilety na relacje objęte promocją można kupić jeszcze taniej niż dotychczas. Wszystko w ramach kilku atrakcyjnych ofert promocyjnych:

– „Wcześniej taniej”: nielimitowana oferta, w której można kupić bilety nawet z 30% zniżką. Wystarczy zarezerwować bilet z odpowiednim wyprzedzeniem;

– „Super Promo”: limitowana oferta, w ramach które podróżujący mają do dyspozycji określoną pulę biletów na trasy objęte promocją. Zniżki wynoszą nawet do 67% od ceny regularnej;

– „Promo”: limitowana oferta, w której rabaty sięgają aż 55%. Pula tanich biletów obowiązuje na trasach objętych promocją.

Jak zarezerwować podróż?

Kiedy wybierzemy już interesujący nas termin i czas podróży, wystarczy kupić bilety i zarezerwować miejsca. W jaki sposób możemy to zrobić? PKP Intercity pozwala nam zakupić bilety na dwa sposoby:

na miejscu:

– w kasie biletowej na dworcu kolejowym;

– w biletomacie. Na stronie PKP Intercity z łatwością sprawdzimy ich lokalizację i znajdziemy ten położony najbliżej naszego miejsca zamieszkania;

przez internet:

– na stronie internetowej PKP Intercity. Wystarczy wejść na stronę i skorzystać z wyszukiwarki znajdującej się w prawym górnym rogu strony, a następnie zapłacić za dokonanie rezerwacji;

– za pomocą aplikacji mobilnej IC Mobile Navigator, którą można ściągnąć na telefon lub tablet.

Chcesz wybrać się na kilka dni na Dolny Śląsk i szukasz tanich biletów do Wrocławia? Odwiedź stronę PKP Intercity i zarezerwuj tanie bilety na relację Wrocław-Warszawa!

