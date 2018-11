AFERA ŁĄCZNIKOWA? Ktoś potajemnie wykreślił budowę łącznika między halą, a szkołą. Zobaczcie dokumenty

Tajemnicze wykreślanie

To już pewne, z umowy między gminą, a wykonawcą, ktoś usunął budowę łącznika podziemnego, który miał łączyć szkołę z budowaną halą widowiskową.

Dotarliśmy do aneks do umowy z wykonawcą podpisanego w dniu 10 sierpnia 2018. Na aneksie z ramienia urzędu widnieją podpisy sekretarza Daniela Buczaka i skarbnik Barbary Krokowskiej. Jest on przygotowany na podstawie protokołu konieczności nr 4. Jednak samego protokołu w aneksie nie było. Zauważyliśmy jednak, że w tabeli z pozycjami dotyczącymi budowy, ktoś wykreślił pozycję 21., czyli budowę łącznika podziemnego. Jakby tego było mało, ktoś bezpardonowo zmienił także treść i kwotę z pozycji nr 22 umowy, czyli tą dotyczącą przywrócenia placu zabaw do odpowiedniego stanu, bo jak wiadomo podczas budowy zostałby zdemontowany. Zawnioskowaliśmy o udostępnienie protokołu konieczności, na podstawie którego przygotowano aneks. Dokument dostaliśmy wczoraj (zdjęcie obok). Zastanawiające jest to, że protokół przygotowano w kwietniu, a aneks podpisano dopiero w sierpniu. Jednak nie to jest najistotniejsze. Otóż w protokole konieczności napisano, że należy zwiększyć zakres robót o wykonanie palowania czyli kolumn Jet Grounting wraz z robotami towarzyszącymi, przebudować przyłącze kanalizacyjne oraz ułożyć przewód telekomunikacyjnych. Nie ma słowa o potrzebie wykreślenia z inwestycji budowy łącznika podziemnego. Kto zatem dokonał wykreślenia, na czyje zlecenie i na jakiej podstawie?

Ujawniamy fakty. Pokazujemy dokumenty i pytamy sekretarza, naczelnika, skarbnika i burmistrza. Co powiedzieli, jak się tłumaczyli? Co o tym sądzi dyrektorka SP nr 2?

Zobaczcie aneks do umowy z wykonawcą i protokół konieczności. Pokazujemy też jak w umowie wyglądała tabela z której usunięto pozycję 21 i zmieniono pozycję 22.