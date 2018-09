Wypożyczenie samochodu tańsze niż myślisz

Wypożyczalnie samochodów działają w większości polskich miast, dzięki czemu przyjezdni oraz mieszkańcy metropolii mogą korzystać z tanich aut na wynajem. Obecnie wypożyczenie wybranego pojazdu na jedną dobę jest tańsze niż zakup biletów na pociąg dalekobieżny, a niezależność i komfort podróży są o wiele wyższe.

Ile kosztuje wypożyczenie auta?

Wypożyczenie niedużego samochodu miejskiego dla 5 osób to wydatek kilkudziesięciu złotych. Auta takie jak Ford Fiesta są dostępne w ofercie wypożyczalni Comfort Car już od 79 złotych za dobę, dzięki czemu na ich wynajęcie stać nawet mniej zamożne osoby. Jeżeli samochodem podróżuje 5 osób, koszt najmu wynosi niecałe 16 złotych od osoby! Wypożyczalnia samochodów oferuje usługi przystępne cenowo, co sprawia, że auta na wynajem przestały być luksusem. Mogą z nich korzystać zarówno mieszkańcy miast, jak i osoby, które przyleciały do rodziny w Polsce, a na co dzień mieszkają za granicą.

Do kosztu wypożyczenia samochodu dolicza się koszty zakupu paliwa – auto odbiera się z pełnym bakiem, a przed zwróceniem go do wypożyczalni tankuje się bak do pełna. Jeżeli bak jest wypełniony jedynie w części, wypożyczalnia może doliczyć koszt zakupu paliwa do opłaty za wynajem. Kaucja za wypożyczenie jest niepobierana, dzięki czemu auto można wynająć bez potrzeby wcześniejszego odkładania gotówki na depozyt. Dodatkowo w przypadku najmu na okres co najmniej 3 dni, możliwe jest skorzystanie z darmowego podstawienia samochodu w dowolne miejsce na terenie miasta. Dzięki temu rozwiązaniu, auto będzie czekało w wybranym dniu na lotnisku, dworcu kolejowym lub pod domem.

Samochód dopasowany do potrzeb

W wypożyczalni samochodów znajdzie się auta, które odpowiadają na potrzeby różnych grup klientów. Na klientów czekają rodzinne kombi oraz wygodne hatchbacki i sedany. Ponadto możliwe jest wypożyczenie aut z różnymi udogodnieniami, jak choćby foteliki samochodowe dla dzieci. Co więcej, klienci mogą wybierać spośród samochodów luksusowych i limuzyn, jak i ekonomicznych aut, dzięki którym można wybrać się na niedrogą wycieczkę za miastem.

Wybierając auto do wynajęcia, warto dokonać wcześniejszej rezerwacji. Auto zarezerwuje się przez Internet, podając termin odbioru i zwrotu pojazdu, a także miejsce odbioru samochodu. Wcześniejsze zabookowanie samochodu daje pewność, że po dotarciu na miejsce będzie się mogło skorzystać z auta, którego się potrzebuje oraz z innych udogodnień. Jest to szczególnie ważne w okresie wakacji, świąt Bożego Narodzenia i długich weekendów, gdyż wtedy jest największe zainteresowanie ofertą wypożyczalni.

