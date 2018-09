Wybory 2018 | Do kiedy można zarejestrować listy kandydatów?

Zgodnie z dziennikiem ustaw, listy kandydatów na radnych czy to gminnych czy powiatowych, można rejestrować do 16 września do godziny 24, ale jest jedno małe ale.

Po pierwsze, Państwowa Komisja Wyborcza podała, że listy można jednak zarejestrować do dnia 17 września do godziny 24.00, ale i to nie jest do końca prawda. Skąd taka rozbieżność?

Otóż okazuje się, że kodeks wyborczy zakłada, że jeżeli dzień rejestracji list przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, to termin ostateczny upływa w kolejnym dniu pracującym. W tym roku, 16 wrzesień, to niedziela, a więc teoretycznie listy możemy zarejestrować w poniedziałek 17 września do godziny 24.00. Ale i to jest nie do końca prawda, bo kolejny punkt kodeksu wyborczego mówi, że rejestracji dokonuje się w godzinach pracy odpowiednich komisji terenowych. A więc w godzinach pracy urzędów w których można zarejestrować listy, odpowiednio kandydatów do gminy, w urzędach gmin, a kandydatów na radnych powiatu, w starostwie. Warto zatem pamiętać, że czas na rejestrację list z kandydatami upływa wprawdzie 17 września, ale nie o godzinie 24.00, tylko wraz z zamknięciem urzędu gminy lub starostwa. Te informacje potwierdziliśmy w biurze prasowym Państwowej Komisji Wyborczej w Warszawie.