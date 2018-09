Ubezpieczenie mieszkania krok po kroku. Na co zwracać uwagę?

Mieszkanie to jeden z naszych największych skarbów. Miejsce, w którym możemy poczuć się pewnie i spokojnie, w którym znajdujemy wytchnienie. Dlatego też jest to coś, o co powinniśmy szczególnie zadbać. Jak więc wybrać najlepsze ubezpieczenie mieszkania?

Żeby mieć pewność, że nasze lokum jest w dobrych rękach i że oferta, którą dostaliśmy, jest odpowiednia, musimy skupić się na kolejnych etapach wyboru.

Wycena nieruchomości

Pierwszym, co należy zrobić, chcąc wybrać najlepsze ubezpieczenie mieszkania, jest dokonanie wyceny naszej nieruchomości. Zastanówmy się szczerze, ile jest wart nasz dom. Dodajmy do siebie jego cenę rynkową i wartość tego, co znajduje się w środku. Na polisie powinna znaleźć się odpowiednia suma ubezpieczenia. Taka, która pozwoli pokryć ewentualne szkody i przywrócić lokum do stanu sprzed powstania szkody.

Przedmiot ochrony

Ważne jest też dokładne określenie tego, co chcemy ochronić. Zanim podpiszemy jakąkolwiek umowę, zapoznajmy się ze słownictwem, które tam znajdziemy: mury domu, ruchomości, stałe elementy wyposażenia.

Żeby dokonać dobrych wyborów, musimy wiedzieć, o czym rozmawiamy, czego chcemy i jakie są nasze potrzeby. Dzięki znajomości terminologii ubezpieczeniowej będziemy mogli oszacować, ile są warte poszczególne części naszego domu i – dzięki temu – wybrać odpowiednią polisę.

Przed czym chronić?

To, że coś wydarza się stosunkowo rzadko, to jeszcze nie gwarancja, że akurat nam się nie przytrafi. Każdy rozsądny człowiek strzeże więc swoje lokum przed pożarem, powodzią czy huraganem. Jeśli rezydujemy w miejscu, w którym są butle gazowe, należy zabezpieczyć się także na wypadek ewentualnego wybuchu. Mieszkania bronimy przed skutkami zalania, domy z kolei – od gradu.

Jeśli w naszym lokum znajdują się jakieś cenne przedmioty, to warto uchronić się przed przykrymi konsekwencjami ewentualnej ich kradzieży. Jeśli mamy obawy przed włamaniem – wykupmy dodatkową opcję w polisie.

Jaka wartość?

Zanim zdecydujemy się na jakąś umowę, upewnijmy się, czy odszkodowanie zostanie wypłacone na podstawie wartości odtworzeniowej majątku. Oznacza to, że – w razie kradzieży lub innego wypadku – pieniądze, które dostaniemy od towarzystwa, pokryją całkowity koszt szkody, umożliwiając nam zakup np. nowych mebli i sprzętów.

Jeśli polisa przewiduje rzeczywisty stan majątku, ubezpieczyciel wypłaci ekwiwalent finansowy za skradzione przedmioty pomniejszony o stopień ich zużycia.

Podlimity i franczyza

Kolejne trudne słowa, z którymi warto się zapoznać przed podjęciem decyzji o wykupie ubezpieczenia. Zanim podpiszemy umowę, sprawdźmy, czy znajdują się w niej podlimity, które mogą obowiązywać w przypadku konkretnych szkód. Bywają określone kwotowo i podają maksymalną kwotę odszkodowania, które dostaniemy od towarzystwa, nawet jeśli ta jest niższa, niż faktyczna wartość np. skradzionych przedmiotów.

Zwróćmy też uwagę na zapisy dotyczące franczyzy ubezpieczeniowej, czyli ewentualnego pomniejszenia odszkodowania o określoną w umowie kwotę lub konieczność pokrywania niektórych kosztów z własnej kieszeni.

Konkretne potrzeby

Należy pamiętać, że polisa ma służyć przede wszystkim nam, naszemu domu i poczuciu spokoju domowników. Najlepsze ubezpieczenie mieszkania to takie, które dopasowuje się do naszych potrzeb, jak np. Twój Dom Plus w UNIQA. Tutaj mamy możliwość modyfikacji i dopasowania usług do naszych indywidualnych potrzeb.

Ochroną możemy więc objąć takie obiekty jak garaż, altana ogrodowa czy budynki gospodarcze, z niektórych opcji zaś możemy zrezygnować. Bo to my wiemy najlepiej, czego potrzebuje nasz dom.

