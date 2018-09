List do redakcji – Światła czy rondo w Trzebnicy? [SONDA]

Otrzymaliśmy bardzo ciekawy list od naszego Czytelnika, który porusza temat budowy ronda w Trzebnicy i poddaje w wątpliwość sens likwidacji świateł na rzecz ronda.

LIST DO REDAKCJI:

Szanowni Państwo,

Przypadkiem natknąłem się na artykuł dotyczący skrzyżowania Milicka – Bochenka – Prusicka w Trzebnicy w kontekście planowanego tam ronda i – rzekomo – przeszkadzającej sygnalizacji świetlnej.

Autor tekstu nie wziął chyba jednak pod uwagę tego, co charakteryzuje sygnalizację – mianowicie jej podstawowej funkcji, tj. zapewnienia bezpieczeństwa ruchu; przepustowość jest na drugim miejscu. Ale i przepustowość ma swoje zyski: przed wybudowaniem sygnalizacji czas oczekiwania na wyjazd z ul. Prusickiej wynosił (w godzinach szczytu) około 3 – 5 minut (sam tego doświadczałem!), obecnie – mimo „kolejek przy czerwonym” – rzadko kiedy jest dłuższy niż 1, czasami 2 cykle.

Sygnalizacja ta od początku zaprojektowana była jako akomodacyjna, tzn. dostosowująca długość sygnału zielonego do rzeczywistego zapotrzebowania. Jest wszakże jeden warunek by to działało dobrze: urządzenia muszą być sprawne i przynajmniej raz na jakiś czas konserwowane.

Był taki okres, gdy detektory wizyjne, które decydują o długości sygnałów zielonych, przestały funkcjonować, i nikt się nie pofatygował, by zgłosić problem u zarządzającego ruchem (wówczas był to Rejon Dróg Krajowych w Oleśnicy); podejrzewam, że to wtedy u p. Burmistrza zakiełkowała myśl o wycięciu sygnalizacji i zbudowania ronda. Po kilku interwencjach urządzenia przywrócono do życia i akomodacja zaczęła działać poprawnie.

Jest jeszcze jeden, zasadniczy problem, mianowicie oczekiwanie ze strony społeczeństwa, że to panaceum na bolączki komunikacyjne jakim ma być sygnalizacja, rozwiąże nam wszystkie problemy: przepustowość, bezpieczeństwo, komfort korzystania z dróg, itp., itd.

Stąd pewnie (również u autora tekstu w NOWej) powszechny osąd, że „sygnalizacja jest zła, bo na czerwonym tworzą się kolejki”.

One muszą się tworzyć, bo istotą sygnalizacji jest właśnie grupowanie pojazdów w pewnej części cyklu, podczas której inne pojazdy mają sygnał zielony.

Jest to – sięgając do czasów rzymskich – współczesna realizacja zasady „do ut des”. Innymi słowy: ja teraz czekam, ale inni jadą. Za chwilę ci inni stoją, a ja jadę.

Kwestią jest tutaj społeczne odczucie długości czasu oczekiwania, które zależy od sprawności sygnalizacji:

Jeśli ta pracuje w trybie akomodacyjnym, akceptujemy konieczność oczekiwania, bo jego czas jest krótszy i zmienny. Jeśli natomiast ruch sterowany jest w trybie stałoczasowym (długość i obecność sygnału zielonego jest stała, niezależnie od liczby chętnych), zaczynamy się burzyć przeciw ograniczeniom w naszej swobodzie ruchu i optujemy za likwidacją sygnalizacji.

Tylko co mają wówczas powiedzieć piesi lub kierowcy z dróg podporządkowanych?

Rondo jest niemal z definicji trzykrotnie droższe w budowie od najbardziej rozbudowanej sygnalizacji, a zamiana sygnalizacji na rondo jest ponadto droższa o koszt demontażu urządzeń sygnalizacyjnych.

Czy nie lepiej (i taniej) więc zadbać o sprawność techniczną istniejącej sygnalizacji, niż ją likwidować i budować rondo – które, przy okazji, nie chroni pieszych(!)?

Doświadczenie uczy, że ronda działają dobrze, gdy są odpowiednio duże – z wyspa centralną o średnicy 50 – 70 metrów.

Gdzie zmieści się takie „prawdziwe” rondo w tym miejscu w Trzebnicy?

Kosztem wyburzenia Urzędu Miejskiego? Małe lub średnie ronda przestają funkcjonować przy większym natężeniu ruchu (przykład Rybnika, miasta pionierskiego w tej dziedzinie). Co w tej sytuacji? Mamy jeść tę żabę?

Z wyrazami szacunku Jerzy Narożny

