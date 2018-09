Narodowe Czytanie 2018 już w sobotę

Mieszkańcy powiatu trzebnickiego po raz kolejny włączą się w ogólnopolską akcję Narodowe Czytanie. Wspólne czytanie fragmentów „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego odbędzie się 8 września.

Specjalnie na potrzeby tegorocznej akcji Narodowego Czytania adaptację „Przedwiośnia” przygotował krytyk literacki, felietonista Andrzej Dobosz.

„Przedwiośnie” to ostatnia powieść Stefana Żeromskiego, która została opublikowana w 1924 roku. Pisarz dokonał w niej bilansu pierwszych lat niepodległości Polski, zwracając uwagę na entuzjazm, chęć odbudowy państwa, ale także na błędy i zaniechania. Książka stanowiła zachętę do wspólnej debaty nad kształtem II Rzeczypospolitej. Do tej pory ukazało się ok. 120 polskich i ponad 10 zagranicznych wydań powieści. Doczekała się też dwóch ekranizacji.

W Prusicach akcja Narodowe Czytanie odbędzie się na prusickim rynku w godzinach od 13:00 do 16:00.