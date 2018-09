Darmowa komunikacja gminna dla dzieci i uczniów

Od 1 września dzieciom, uczniom szkół podstawowych, ponadpodstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych przysługują darmowe przejazdy lokalnym transportem zbiorowym na terenie gminy Wisznia Mała.

Uczniowie szkół podstawowych i średnich dołączą do grup uprawnionych do darmowych przejazdów komunikacją miejską. Należą do niej m.in. rodziny wielodzietne, dzieci do 7. roku życia, seniorzy powyżej 69. roku życia (docelowo 65. roku życia) i weterani. Nową grupą będą również osoby represjonowane.

Darmowe przejazdy dla dzieci i uczniów obowiązywać będą na liniach objętych porozumieniem międzygminnym.

Bezpłatne przejazdy obowiązywać będą w komunikacji gminnej na linii 601, 602 i 603 oraz transportem komunikacji miejskiej Wrocław na linii 908 i 930.

Ulga na przejazdy darmową komunikacją gminną dla dzieci i uczniów przysługiwać będzie nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia.