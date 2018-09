Szarpała dziecko pod blokiem

Obca kobieta nawrzeszczała, przeklinała, a potem szarpała dzieci. To nie był pierwszy raz, kiedy zachowywała się agresywnie. Nie wiemy, co jeszcze może zrobić. – mówi mama jednego z dzieci.

Do nieprzyjemnego zdarzenia miało dojść tydzień temu, na placu zabaw przy budynkach usytuowanych w pobliżu trzebnickiego Rynku.

– Starsza pani ma okna na podwórko, na którym bawią się dzieci. To był wtorek, około godziny 13. Kobieta najpierw krzyczała do dzieci, żeby były ciszej. Wykrzykiwała; „zamknijcie się kur..a”, „cicho bachory”. Po pewnym czasie zeszła na podwórko do dzieci i krzyczała, że ją głowa boli i ma już tego dość. Mój 11-letni syn uciekł do dziadków do domu. Ta kobieta wbiegła za nim na klatkę schodową i tam uderzyła go w kark i poszarpała. Potem zeszła na dół i zaczęła szarpać 6-letnią dziewczynkę. – mówi pani Anna.