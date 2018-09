Grzejniki dekoracyjne – gdzie warto instalować?

Głównym zadaniem grzejników w naszym domu jest zapewnienie odpowiedniej temperatury. A zatem można przypuszczać, że kluczowe znaczenie przy ich wyborze mają kwestie funkcjonalne czyli m.in. wydajność grzejnika i dopasowanie jego wielkości do kubatury pomieszczenia. Okazuje się jednak, że w wielu przypadkach równie ważna jest estetyka grzejników, bo znajdują się one na eksponowanym miejscu. W takich sytuacjach z pomocą przychodzą grzejniki dekoracyjne, które łączą w sobie funkcjonalność i estetykę. Zobaczmy, gdzie warto je instalować.

Grzejniki dekoracyjne w salonie

Salon to najbardziej reprezentacyjne pomieszczenie w naszym domu, dlatego trudno się dziwić, że przywiązujemy ogromną wagę do jego wykończenia. Częstym rozwiązaniem we współczesnych mieszkaniach i domach są okna balkonowe, które co prawda wyglądają bardzo nowocześnie, ale uniemożliwiają montaż grzejnika pod parapetem. W takich sytuacjach grzejniki są montowane na ścianach i ich wygląd zaczyna mieć znaczenie.

Jeśli w naszym salonie musimy zainstalować grzejnik na jednej z widocznych ścian, to warto rozważyć instalację grzejnika dekoracyjnego. Są one dostępne w wielu różnych kształtach: ramek, wymyślnych wzorów czy plastra miodu. Można nawet powiedzieć, że niewprawne oko może mieć problem z rozpoznaniem, czy mamy do czynienia z grzejnikiem czy też z nietypową przestrzenną dekoracją ścienną. Dzięki temu, grzejnik nadal spełnia swoją funkcję podstawową, czyli grzeje, a przy okazji nie szpeci, lecz wręcz przeciwnie, staje się atrakcyjnym elementem w aranżacji salonu.

A może w łazience?

Drugim miejscem, w którym równie często są instalowane grzejniki dekoracyjne, jest łazienka. Zwyczajny grzejnik tzw. ręcznikowiec, jaki możemy spotkać w większości łazienek, nie jest może brzydki, ale nie zawsze wpisuje się w designerski projekt łazienki. W takiej łazience wszystkie elementy muszą ze sobą współgrać i zwyczajny grzejnik może tę spójność popsuć.

Zastosowanie grzejnika dekoracyjnego w łazience może mieć również inną przyczynę. Są łazienki, w których taki grzejnik ma służyć nie tylko jako wieszak na ręczniki, ale także jako np. lekka ścianka dzieląca łazienkę pod względem funkcjonalnym. Wówczas designerski grzejnik stanowi ważny element aranżacyjny projektu i sprawia, że w łazience nie ma żadnych dysonansów estetycznych. Dzięki temu łazienka jest spójna stylistycznie, a jej wygląd jest dopracowany w najmniejszych szczegółach.

