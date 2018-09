Bezpieczeństwo instalacji przemysłowych zależne jest od ciągłego procesu kontrolowania wielu czynników odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie poszczególnych aplikacji. Czynników, które podlegają sprawdzeniu jest wiele, podobnie jak i metod, które temu mają służyć. Jednym z ważniejszych aspektów, które zapewniają bezpieczeństwo instalacji jest kontrola poziomu cieczy w zbiornikach stacjonarnych, buforowych, magazynowych czy przenośnych. Ultradźwiękowy pomiar poziomu cieczy umożliwia szczegółowy odczyt danych bez zakłócenia odbywających się procesów.

Czym jest ultradźwiękowy pomiar poziomu cieczy?

Ultradźwiękowy pomiar poziomu cieczy to metoda bezkontaktowa i nieinwazyjna, która umożliwia ciągłą kontrolę bez zakłócenia wykonywanej pracy przez instalację. Specjaliści zgodnie podkreślają, że ten typ pomiaru wyróżnia się dużą dokładnością, a jednocześnie jest ekonomicznym rozwiązaniem. Pomiar odbywa się tutaj dzięki pracy specjalnego przetwornika. Bazuje on na pomiarze czasu przelotu impulsu ultradźwiękowego, który wytwarzany jest przez specjalny czujnik, a który odbija się od powierzchni badanej cieczy. Zasada pomiaru uwzględnia proporcjonalność czasu przelotu do odległości od powierzchni kontrolowanej cieczy. Żeby dokonać stosownych obliczeń poziomu cieczy, należy znać dokładną wysokość zbiornika. Obliczenia i pomiary dokonywane są w sposób automatyczny dzięki specjalnym aplikacjom.

Zalety stosowania tej metody

Metoda ultradźwiękowego pomiaru poziomu cieczy ma wiele zalet. Jedną z najważniejszych jest bezkontaktowość procesu kontrolnego i jednoczesna możliwość dokonywania stałego, ciągłego pomiaru. Wpływa to także na dużą ekonomiczność i możliwość poczynienia oszczędności oraz nieprzerywania i niezakłócania pracy instalacji. Pomiar jest także łatwy w przeprowadzeniu, a instalacja urządzenia szybka. Aplikacja, która umożliwia dokonanie kontroli jest łatwa w obsłudze i posiada intuicyjne menu. To, co jest bardzo istotne w kontekście tej metody, to także niezależność pomiaru od właściwości badanego medium, np. jego gęstości.

