Wymiana pieców z dofinansowaniem, ale…

Gmina Trzebnica przystąpiła do programu wymiany starych pieców na paliwo stałe. Mieszkańcy mogą skorzystać z dofinansowania, ale jest kilka ważnych punktów, które należy spełnić.



W ubiegłą środę, o godzinie 18.00 w gminnym ośrodku kultury odbyło się spotkanie pracowników urzędu z mieszkańcami, którzy są zainteresowani wymianą starych pieców i chcą skorzystać z dofinansowania. Gmina na ten cel zarezerwowała ok. 3,4 miliony zł, które w większości pochodzą z dotacji Wojewódzkiego Funduszy Ochrony Środowiska. Z budżetu dopłaci ok. 25% całej kwoty.

Na spotkaniu okazało się, że ok. 300 mieszkańców złożyło wstępną deklarację na wymianę pieców. Jak poinformowali urzędnicy, teraz wystarczy podpisać umowę i można zacząć działać. Jednak czasu było niewiele, bo umowy należało podpisać do 8 sierpnia, a inwestycję zrealizować do końca marca 2019 roku. Być może jednak gmina wydłuży termin podpisania umów.

Co ważne w kosztach można ująć wszystkie wydatki, nawet te, które dotyczą projektów czy innych dokumentów. Oczywiście sfinansowany będzie także zakup samego pieca czy konieczne przeróbki instalacji domowej.

Każdy może dostać zwrot 50% poniesionych kosztów, ale są też górne limity i tak np. jeśli zmieniamy instalację w domku jednorodzinnym, możemy otrzymać dotację w wysokości maksymalnie 10 tys. zł, ale tylko wtedy, gdy koszt inwestycji, będzie równy lub większy niż 20 tys. zł. Jeśli koszty wyniosą np. 15 tys. zł, wtedy otrzymamy dotację 7,5 tys zł.

Jednak, żeby nie było tak kolorowo, to wiadomo, że są pewne obostrzenia. Najważniejsze, to likwidacja wszystkich dotychczasowych żródeł ciepła, w tym domowych kominków. Tak więc, jeśli właściciel domu, chce skorzystać z dotacji, to musi zaślepić lub całkowicie zlikwidować kominek i trwale usunąć z domu stary piec. A jakie ogrzewanie można montować?