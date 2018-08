Wybory 2018: Zamiast książeczek wielkie płachty. Zobacz jak wyglądają

Państwowa Komisja Wyborcza podjęła uchwałę i ustaliła na czym będziemy oddawać głosy. W gminach do 20 tys. mieszkańców, a więc w Obornikach Śl., Żmigrodzie. Prusicach, Wiszni Małej i Zawoni na jednej kartce umieszczone zostaną nazwiska i imiona kandydatów oraz informacja, przez jaki komitet zostali zgłoszeni. Kartka będzie biała, a nazwiska umieszczone mają być na szarym tle. Będzie ona większego lub mniejszego formatu, w zależności od tego ilu będzie kandydatów do rady gminy.

W gminach powyżej 20 tys. mieszkańców czyli np. w Gminie Trzebnica, również otrzymamy jedną dużą białą kartę do głosowania, na której będzie lista kandydatów danego komitetu. I tu podobnie karta będzie biała, a nazwiska zostaną umieszczone na szarym tle.

Do rad powiatów, również dostaniemy jedną „płachtę”, na której będą listy z kandydatami z danego ugrupowania. Tym razem nazwiska będą na tle żółtym.

Podobnie będzie wyglądać „płachta do głosowania” na radnych do sejmiku, z tym, że tło z nazwiskami będzie miało kolor niebieski.

Gdyby się okazało, że w danym okręgu zarejestrowano więcej niż 20 komitetów, to wtedy otrzymamy karty trwale połączone.

Podobnie będą wyglądały karty do głosowania na wójtów i burmistrzów. W tym wypadku również będzie to jedna biała kartka, ale nazwiska kandydatów będą na różowym tle.

Tak więc w Powiecie Trzebnickim podczas głosowania otrzymamy 4 karty. Jedna, to karta do głosowania na wójta lub burmistrza, druga do wybory radnego gminy, trzecia do głosowania na radnego powiatu i czwarta do głosowania na radnego sejmiku.

Pamiętajmy, że na każdej karcie możemy postawić znak „X” tylko przy jednej osobie.

Zobacz jak będą wyglądały karty do głosowania: