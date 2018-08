Odpowiedź radnego Łukasza Budasa

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na Pana list skierowany do mnie na łamach prasy odniosę się przede wszystkim, do tematu w moim przekonaniu najistotniejszego zarówno z punktu widzenia wychowanków Domu Dziecka, jak i z punktu widzenia pełnionej przeze mnie funkcji.

Rzeczywiście wkraczanie w dorosłość tych młodych ludzi jest procesem bardzo trudnym. Kontrole NIK przeprowadzane w całym kraju jednoznacznie wykazały, iż niezbędne są nowe rozwiązania systemowe, które pomogą im w starcie. Powiatowe centra pomocy rodzinie nie mają narzędzi, aby nadzorować proces usamodzielnienia. Nie mogą rozliczać wychowanków z przyznanej pomocy ani sprawdzać, czy świadczenia zostały wykorzystane zgodnie z wnioskami. Zdaniem NIK pozostawienie w gestii powiatów kwestii przydziału mieszkań, socjalnych czy też komunalnych jest dużym błędem, gdyż nie mają one takich możliwości jak gminy.

Niemniej jednak daleki jestem od tego, by pozostawić sprawę tylko i wyłącznie czekając na rozwiązania ogólnokrajowe. Jak Panu wiadomo Komisja Rewizyjna, której przewodniczy Robert Adach zajmowała się poruszanym przez Pana tematem wychowanków Domu Dziecka. Protokół z dokonanych ustaleń jest dostępny w Starostwie Powiatowym. Jeżeli w Pana odczuciu wyniki przeprowadzonej kontroli, czy tez nowe wnioski, dowody w sprawie wymagają podjęcia kolejnych działań zwracam się z prośbą o kontakt z przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Robertem Adachem, a na pewno podejmie on decyzje o przeprowadzeniu postępowania w tym zakresie.

Tylko na marginesie mojej odpowiedzi pragnę odnieść się do stawianych mi zarzutów, iż mogłem dokonać jakichkolwiek ataków słownych pod Pana adresem. Są to twierdzenia nieprawdziwe i zachęcam w przyszłości do osobistego uczestnictwa w sesjach RP, by mógł Pan samodzielnie dokonać oceny wypowiadanych przeze mnie twierdzeń.

Z poważaniem

Łukasz Budas