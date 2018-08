Przepisywanie rękopisów, maszynopisów, nagrań

Bardzo często, gdy stajemy przed zadaniem zdigitalizowania i przepisaniem rękopisu do pliku cyfrowego wydaje się, że stracimy sporo czasu, a na myśl o mozolnym odszyfrowywaniu pisma ręcznego dostajemy gęsiej skórki. Na szczęście na rynku staje się coraz bardziej popularna usługa przepisywanie tekstów, rękopisów czy maszynopisów. Dzięki niej w krótkim czasie możemy otrzymać przełożony tekst w wersji cyfrowej bez zbędnego zachodu. Jak działa taka usługa ? Czy i kiedy warto z niej korzystać ? Odpowiedzi na te pytania w dalszej części tekstu.

Jak przebiega proces przepisywania ?

Przepisywanie tekstów to bardzo mozolne i trudne zadanie. Zajmują się nim profesjonaliści oraz firmy świadczące te usługi. Choć sam proces nie jest skomplikowany to odczytywanie np. obcego pisma, nie jest proste. Osoby wykonujące te zadania muszą być cierpliwe i rzetelne, gdyż takich umiejętności wymaga to zadanie.

W niektórych sytuacjach — tam, gdzie jest to możliwe, z pomocą przychodzi technika. Specjalne skanery skanują tekst i wpisują go w wersji elektronicznej do komputera. Metodę tą można jednak stosować w przypadku przepisywania maszynopisów lub wyraźnego pisma odręcznego. Minusem jest też konieczność sprawdzenia całego tekstu. Jest to głównym minusem, ale cały sposób w duży sposób ułatwia pracę.

Co możemy przełożyć na wersję elektroniczną ?

Pod usługą przepisywania tekstów kryją się różne rodzaje pracy. Najpopularniejszą z nich jest przepisywanie rękopisów i maszynopisów. Kolejnymi formami, jakie możemy przełożyć na pismo elektroniczne — są nagrania audio, które równie często wykorzystuje się w formie tekstowej. Następnymi elementami, które mogą zostać przetworzone, są np. zdjęcia z tekstem. Jest to bardzo częste zjawisko, że osoby niemogące zabić dokumentacji ze sobą robią jej fotokopie. Ostatnią formą, która jest również często przekładana — są książki papierowe. Starsze dzieła, aby móc zaistnieć jako ebooki, muszą zostać najpierw przepisane.

Czy warto korzystać z tego rozwiązania ?

Odpowiedź na to pytanie brzmi — twierdząco. Całym procesem zajmują się profesjonalnie przygotowane osoby, które zajmują się tym na co dzień i zrobią to znacznie szybciej od nas. Nie tracąc czasu na tę czynność, możemy zająć się swoimi obowiązkami i jest to zdecydowanie największą zaletą. Plusem jest też jakość przekładu. Profesjonalne firmy utrzymują ją na wysokim poziomie, więc możemy mieć pewność, że dokumenty będą kompletne i dokładnie przepisane. Ceny usługi również są dużym plusem. Nie odbiegają one znacząco np. od tłumaczeń, dlatego przepisywanie tekstu możemy zlecić bez dużego uszczerbku na budżecie.

