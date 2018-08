Praca taksówkarza – czy to się jeszcze opłaca?

Branża taksówkarska w ostatnim czasie przeżywa prawdziwe odrodzenie. Na podstawie danych przeprowadzonych przez Business Insider Polska można stwierdzić, że w Warszawie jest prawie tyle samo taksówek co w Nowym Jorku, choć najludniejsze miasto w Stanach Zjednoczonych jest prawie 2,5 raza większe od stolicy Polski.

Biorąc pod uwagę inne miasta, to Kraków liczy sobie 4 tys. taksówek, w Łodzi jest ich 3,5 tys., a we Wrocławiu i Poznaniu około 2,8 tys. Widać zatem, że chętnych do jazdy na taksówce nie brakuje. Ale czy ten biznes się opłaca i ile trzeba mieć kapitału własnego, żeby móc zacząć działalność?

Od czego zacząć?

Do bycia taksówkarzem niezbędne jest prawo jazdy kategorii B, ale dokument ten nie jest wystarczający. Ponadto trzeba mieć ukończone 21 lat oraz przedstawić zaświadczenie o niekaralności i braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu. Przyszłego taksówkarza czeka jeszcze szkolenie i egzamin z ruchu drogowego i topografii terenu, po którym będzie woził ludzi. Dopiero dysponując wszystkimi wymienionymi wyżej dokumentami kierowca może starać się o wydanie licencji taksówkarskiej. Ile kosztuje ich pozyskanie? Koszt kursu przygotowawczego i egzaminu oraz badań lekarskich wynosi kilkaset złotych. A to nie wszystko.

Jakie są koszty prowadzenia działalności?

Podstawowym narzędziem pracy taksówkarza jest samochód. Nie ma znaczenia, czy będzie to własne auto, pojazd wzięty na kredyt czy w leasing, może być nawet wypożyczony. Trzeba jednak dysponować zaświadczeniem o możliwości korzystania z samochodu, tylko na jego podstawie można otrzymać licencję. Koszty zakupu lub wynajęcia pojazdu mogą wahać się od kilkunastu do nawet kilkuset tysięcy złotych. Gdy kolejny punkt będzie już odhaczony, kierowca musi postarać się o kasę fiskalną i taksometr – na to trzeba przeznaczyć niemal 2 tys. zł.

Do tego wszystkiego dochodzi jeszcze ubezpieczenie. Jego koszt zależy od zakresu ochrony. Standardowy pakiet ubezpieczeń dedykowany taksówce powinien obejmować obowiązkowe OC i dodatkowe AC, Assistance i NNW. Dopiero 4 polisy łącznie gwarantują taksówkarzowi odpowiednią ochronę i sprawiają, że może on spokojnie wykonywać swoją pracę. Na Zachodzie funkcjonują takie firmy jak Taxi Insurer, które oferują skrojone na miarę pakiety polis dla taksówek na atrakcyjnych warunkach i po korzystnej cenie – są one znane pod nazwą Cheap taxi insurance. Niestety w Polsce na ten moment nie ma tego typu propozycji, wszystkie polisy trzeba organizować osobno. Dla zainteresowanych brytyjskimi ofertami, więcej szczegółów na stronie https://www.taxiinsurer.co.uk/taxi-insurance/.

