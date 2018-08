Praca i Kariera we Wrocławiu – jak i gdzie szukać pracy?

Stolica Dolnego Śląska to miasto, które rozwija się szybko i dynamicznie. Dzięki temu pozostaje doskonałym miejscem do osiedlenia się oraz rozpoczęcia lub kontynuacji kariery zawodowej. We Wrocławiu pracę znajdują zarówno rodowici mieszkańcy, jak i przyjezdni – głównie z okolic, ale także z innych województw: śląskiego, opolskiego, lubuskiego czy wielkopolskiego. Dotyczy to szczególnie osób, które skończyły studia na jednej z wrocławskich uczelni.

We Wrocławiu łatwo o pracę!

Wrocław ze względu na duży kapitał napływający z Europy i świata jest jednym z liderów w Polsce pod względem łatwości zatrudnienia. Tutaj wystarczy praktycznie chcieć pracować by znaleźć zatrudnienie.

Według raportu Głównego Urzędu Statystycznego z kwietnia 2018 roku stopa bezrobocia w województwie dolnośląskim jest jedną z najniższych w całej Polsce i wyniosła 5,6%. Z czego w samym Wrocławiu wartość ta wynosi jedynie 2% (dane z czerwca 2018 r.).

Tak optymistyczna sytuacja wynika przede wszystkim z wielu miejsc pracy o zróżnicowanym zapotrzebowaniu na różnych pracowników – od robotników fizycznych do menadżerów i kierowników. Wysoka liczba stale otwierających się nowych przedsiębiorstw, kilka stref ekonomicznych w okolicy, fabryki, a także nowe firmy zakładane przez absolwentów pozwalają na wybór miejsca pracy bez większych trudności.

Praca we Wrocławiu z bliska

Pracy można szukać na własną rękę, korzystając z wyszukiwarek internetowych, jak np. www.jober.pl (lista ofert pracy z Wrocławia znajduje się tutaj: https://www.jober.pl/Wrocław/) lub udać się do Urzędu Pracy. Adres urzędu:

Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu

Gliniana 20-2250-525 Wrocław

tel.: +48 71 770 16 00

http://wroclaw.praca.gov.pl/

Obsługa interesantów, którzy chcą zarejestrować się jako osoba bezrobotna lub otrzymać informację na temat aktualnych ofert pracy odbywa się w godzinach 7:30 -14:30. Warto jednak wybrać się wcześniej, przed otwarciem Urzędu, bo na miejscu możemy znaleźć liczną kolejkę, a gwarancją spotkania z urzędnikiem jest pobranie numerku z biletomatu.

Wśród firm, które aktualnie zatrudniają znajdziemy wiele fabryk, zajmujących się produkcją części samochodowych lub elektroniki, ale także prywatnych firm z sektora finansowego, budowlanego czy produkcji. W raporcie Głównego Urzędu Statystycznego podsumowującym pensje za 2016 rok Wrocław znalazł się na dziesiątym miejscu wśród polskich miast. Średnia pensja wynosiła wtedy 4 800,54 zł brutto. Oczywiście jest to średnia, a same zarobki kształtują się inaczej w zależności od stanowiska – od najniższej krajowej do kilku tysięcy złotych.

Najlepsze dzielnice do znalezienia pracy

Chcąc szukać pracy na własną rękę można udać się bezpośrednio do firm, studenci i osoby bez doświadczenia znajdą zatrudnienie głównie w okolicach wrocławskiego rynku i w centrach handlowych takich jak Galeria Dominikańska, Magnolia czy Bielany Wrocławskie. Osoby z doświadczeniem i specjaliści poza okolicami centrum miasta mogą liczyć na zatrudnienie chociażby w okolicach parku technologicznego, gdzie zatrudniają takie firmy jak IBM, Siemens i HP.

