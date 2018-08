Pobyt w SPA – idealny pomysł na krótki urlop

Regenerująca maseczka, kąpiel w winie, a może masaż gorącymi kamieniami? Te przyjemności, jak również wiele innych oferują salony SPA. Pobyt w takim miejscu daje możliwość odpoczynku od codzienności, zmęczenia oraz stresu, dlatego też coraz więcej osób decyduje się na weekendowy wypad właśnie w tego typu miejsca.

Czym właściwie jest SPA?

Termin “SPA” wywodzi się z języka łacińskiego i oznacza “Sanus per Aquam”, czyli, innymi słowy, “zdrowy przez wodę”. Nazwą SPA określa się więc różnego rodzaju zabiegi, które wykorzystują uzdrawiającą moc wody, alg morskich, specjalnego, leczniczego błota oraz wielu innych środków. Miejsca tego typu stanowią doskonały i wysoce skuteczny sposób na pozbycie się stresu. Nawet jedna wizyta potrafi oderwać od rzeczywistości, sprawiając, że choć na chwilę zapomnimy o codziennych troskach. Co równie istotne, dzięki rozładowaniu utrzymującego się przez dłuższy czas napięcia, zapobiegamy niekorzystnym konsekwencjom zdrowotnym oraz powstawaniu różnych chorób.

W salonach SPA, takich jak Acqua di Rosa, mamy możliwość dokładnego oczyszczenia organizmu z toksyn. Wykonywanie regularnych zabiegów pozwoli zachować bardzo dobry stan zdrowia, wpływając jednocześnie na samopoczucie oraz kondycję skóry. Korzystanie z zabiegów SPA daje też możliwość pozbycia się bólów. Najbardziej skuteczny okazuje się masaż – jest on w stanie leczyć wiele urazów oraz chorób. Daje on także możliwość zmniejszenia napięcia mięśniowego, dlatego też polecany jest przede wszystkim osobom narażonym na częsty wysiłek fizyczny.

Jaki salon SPA wybrać na weekendowy wyjazd?

Decydując się na pobyt w salonie SPA warto przemyśleć kilka kwestii, a jedną z nich jest doświadczony i wyszkolony personel. Należy dokładnie zapoznać się z ofertą salonu, do którego chcemy się wybrać, by mieć pewność pobytu na najwyższym poziomie. Oferta tego typu ośrodków jest naprawdę szeroka. Decydując się na wyjazd weekendowy, czekają na nas zabiegi z wykorzystaniem alg, masaże, sauna, kąpiele w wodach zdrowotnych, pedicure, manicure, bicze wodne, peelingi, czy też masaże z wykorzystaniem różnego rodzaju olejków.

SPA to bez wątpienia bardzo popularna forma relaksu. O nieustannie rosnącym zainteresowaniu takimi ośrodkami decyduje przede wszystkim coraz większa świadomość społeczeństwa związana z kwestiami zdrowotnymi oraz samopoczuciem. Wyjazd do SPA to także doskonały pomysł na prezent dla najbliższej osoby. Wystarczy wykupić specjalny bon na zabiegi, a następnie podarować go wybranej przez nas osobie. Jest to upominek, który sprawdzi się niemalże przy każdej okazji. Wiele osób bardzo chętnie skorzystałoby z tego typu usług, ale z różnych przyczyn nie może sobie na nie pozwolić. Często zdarza się tak, że gdy ktoś skorzysta już z bonu, później decyduje się na powrót do ośrodka na własną rękę, doceniając liczne korzyści płynące z takiej wizyty.

