Od czego zacząć budowę domu?

Budowa domu jest ogromną inwestycją, która wymaga wcześniejszych gruntownych przygotowań i stałego kontrolowania wszystkich poszczególnych procesów i postępów. Jest to inwestycja na tyle kosztowna i skomplikowana, że niektórzy nazywają ją inwestycją życia. Od czego ją zacząć i na co zwracać szczególną uwagę, aby spędzając czas w nowym domu mile wspominać chwile związane z jego budową?

Formalności przed budową domu

Budowa domu nie zaczyna się od wbicia pierwszej łopaty w ziemię, czy też od wylania fundamentów. Te rzeczy dzieją się, gdy już cały proces budowy funkcjonuje na pełnych obrotach. Kwestie związane z budową domu rozpoczynają się dużo wcześniej, od formalności.

Pierwszą niezbędną czynnością jest wybór odpowiedniej działki budowlanej i przeanalizowanie przed jej zakupem stanu zagospodarowania przestrzennego. Jest to bardzo ważne, ponieważ plan ten zawiera takie informacje jak:

przeznaczenie użytkowe działki

dopuszczalną kubatur budynku

kształt budynku

styl budowy dachu

linię zabudowy działki

Bez posiadania tych informacji niemożliwe jest zrealizowanie kolejnego punktu z listy niezbędnych formalności, czyli posiadanie projektu domu i planu budowy.

Projekt budowlany może być wybrany z pośród tysięcy propozycji dostępnych w różnego rodzaju katalogach, lub też być wykonany na zamówienie przez architekta. Oczywiście pierwsza możliwość wiąże się ze znacznie mniejszymi kosztami. Jednak z drugiej strony przygotowanie indywidualnego projektu oznacza dopasowanie specyfiki budynku pod konkretne oczekiwania i gusta, co będzie znacznie wygodniejsze w późniejszej eksploatacji budynku. Przy zakupie gotowca konieczna będzie adaptacja projektu czyli dostosowanie go do planu zagospodarowania terenu.

Ostaniem etapem papierkowej roboty jest zgłoszenie zamiaru budowy. Zwykle decyzja wydawana jest od ręki bez problemów. Po załatwieniu wszystkich formalności prawnych, można przystąpić do faktycznej budowy domu.

Jakie są koszty budowy domu?

Tak naprawdę nie da się jednoznacznie określić kosztorysu i końcowego rachunku za budowę domu. Zmiennych jest tak wiele, że jakiekolwiek liczby, które zostałyby podane, okazałyby się dla większości inwestorów fałszywe i nieprzydatne. Na cenę wpływają oczywiście:

lokalizacja

metraż działki i domu

użyte materiały

użyte technologie do budowy

metoda realizacji inwestycji

O ile większość podanej listy to elementy, które wynikają z gustu inwestora i zasobności jego portfela, to już ostatni punkt może całkowicie odmienić finalny koszt inwestycji, jak również cały jej przebieg. Na koszt budowy ma także wpływ sam projekt, dlatego dobrze wiedzieć jak wybrać projekt domu, który udźwigniemy finansowo.

Metody budowy domu

Realizując projekt budowy domu możemy nadać mu przebieg, który będzie w pełni zależny od nas lub też od wynajętego specjalisty. Innymi słowy możemy cały ciężar budowy przenieść na firmę, która wszystkiego dopilnuje lub też wykonać wszelkie zadania samodzielnie.

O jakich zadaniach mowa? Przede wszystkim o wyborze podwykonawców, dostawców materiałów, pilnowaniu terminów i ogólnym doglądaniu placu budowy. Rzecz jasna robiąc to samodzielne musimy liczyć się z opóźnieniami, być może gorszej jakości pracą i jej efektami, lecz jednocześnie ze znacznym obniżeniem łącznych kosztów budowy. Wynajmując zewnętrzną firmę nasz udział kończy się w momencie wykonania płatności, a resztą prac zajmują się specjaliści. Jest to sposób znacznie szybszy i wygodniejszy, jednak o wiele kosztowniejszy.

Kiedy rozpocząć budowę?

Warto mieć szczególnie na uwadze termin rozpoczęcia budowy domu. Wbicie pierwszej łopaty w dobrym momencie roku będzie miało wpływ na dostępność specjalistów wykończeniowych, na terminy kolejnych etapów prac oraz oczywiście na finał budowy, czyli zamieszkanie w nim.

Jaki więc termin jest najlepszy? Zdecydowanie jesień. Obecne technologie budowlane pozwalają postawić budynek w stanie zamkniętym w zaledwie kilka miesięcy. Oznacza to, że rozpoczynając wczesną jesienią, przed zimą ten etap prac będzie zakończony. Oznacza to z kolei, że w czasie zimy budynek będzie miał szanse odpocząć i osiąść, co pozwoli bez żadnych przeszkód rozpocząć na wiosnę pracę wykończeniowe. W dalszej części warto przeczytać ile kosztuje wykończenie domu.

