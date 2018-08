Nowe mieszkania w Krakowie na Mazowieckiej, czyli dlaczego to dobra lokalizacja

Zakup mieszkania to jedna z ważniejszych życiowych decyzji, szczególnie w tych polskich miastach, w których ceny są zdecydowanie wyższe, na przykład w Krakowie. Jedną z najpopularniejszych dzielnic Krakowa jest Krowodrza, która usytuowana jest bardzo blisko Starego Miasta i terenów rekreacyjnych.

Grupa Deweloperska GEO właśnie ruszyła ze sprzedażą nowych mieszkań w Krakowie na ulicy Mazowieckiej 72 w dzielnicy Krowodrza. W artykule opisujemy najważniejsze zalety tej inwestycji oraz samej dzielnicy.

Bliskość centrum

Dla wielu osób, bliskość ścisłego centrum miasta będzie niewątpliwym plusem. Do Rynku Głównego można dojechać w około 10 minut. Krowodrza to dzielnica oddalona o około 2 kilometry od Rynku i Dworca Głównego. Dodatkowo, w pobliżu znajduje się bardzo dużo lokali usługowych, restauracji i centrów handlowych. Bogata infrastruktura dodatkowo sprawia, że mieszkania na Mazowieckiej w Krakowie mogą zachęcić potencjalnych kupujących i wynajmujących. Kilka linii tramwajowych i autobusowych, a do tego bliskość uczelni to ogromne zalety tej lokalizacji. Można zaryzykować stwierdzenie, że Mazowiecka znajduje się wciąż w centrum Krakowa, mimo że nie przynależy do Starego Miasta.

Tereny zielone

W okolicy inwestycji znajduje się bardzo dużo terenów zielonych i relaksacyjnych. Mazowiecka 72 leży w drugiej linii zabudowy, co sprawia, że jest to miejsce ciche i spokojne. Z drugiej strony, bardzo blisko znajduje się Młynówka Królewska, czyli park miejski. Niedaleko inwestycji znajdują się także Błonia oraz bulwary wiślane.

Wymarzona lokalizacja

Mazowiecka 72 to wymarzona lokalizacja zarówno dla rodzin z dziećmi, jak i dla singli, czy też dla studentów. Jest to bardzo dobre miejsce pod inwestycję mieszkaniową, ponieważ tego typu miejsce będzie chętnie wynajmowane. W pobliżu znajdują się szkoły, przedszkola, uczelnie wyższe i biurowce. Co więcej, rejony Krowodrzy to tereny uznawane za bezpieczne i spokojne.

Nowe mieszkania na Mazowieckiej w Krakowie to doskonała inwestycja praktycznie dla każdego. Wyjątkowa lokalizacja, w okolicy cichej a jednocześnie usytuowanej niedaleko od centrum miasta, sprawia, że mieszkanie na Krowodrzy jest przyjemne i wygodne. Bliskość centrum, dobra komunikacja i tereny zielone to niewątpliwe zalety tej inwestycji.

