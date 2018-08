Na czym polega i jak wygląda ocena żywności pod kątem jej przydatności do spożycia?

Nie zjesz czegoś co nie posiada odpowiednich certyfikatów i nie zostało wcześniej właściwie przebadane? Akredytowane laboratorium badawcze daje Ci gwarancję jakości i świeżości spożywanej przez Ciebie żywności. Stawiaj na jakość i jedz tylko to, co naprawdę dobre i świeże! Jak wygląda proces sprawdzania jakości żywności przez takie laboratorium? Wszystkiego dowiesz się poniżej?

Badanie żywności – czym jest, o co w nim chodzi i na czym polega?

Najpopularniejsze metody analityczne w przemyśle spożywczym stosuje się właśnie w badaniu bezpieczeństwa, jakości i zawartości składników odżywczych w produktach spożywczych. Badania te obejmują przede wszystkim ocenę różnego rodzaju zanieczyszczeń chemicznych, fizycznych i mikrobiologicznych celem zapewnienia zgodności danych produktów żywnościowych z przepisami, zarówno lokalnymi, krajowymi i międzynarodowymi.

Stosowanie tego rodzaju badań jest o tyle istotne, że wszelkie zanieczyszczenia, znajdujące się w żywności szkodzą zarówno konsumentowi, jak też reputacji ich producenta. Niezależnie od tego, czy potrzebna jest analiza żywności, napojów, nabiału czy wody firmy zajmujące się badaniem różnego rodzaju produktów spożywczych oferują swoim klientom bardzo szeroki zakres odczynników, materiałów eksploatacyjnych i sprzętu do przeprowadzania badań chemicznych, fizycznych i mikrobiologicznych.

Nowoczesne technologie w badaniu żywności!

Jak w każdej dziedzinie życia nowoczesne technologie coraz częściej odnajdują również swoje zastosowanie w badaniu żywności.

Jednym z ważniejszych elementów całego procesu badania żywności jest przede wszystkim skuteczne przeprowadzenie pobierania oraz analizy próbek, które stanowią niezmiernie ważny aspekt urzędowych kontroli żywności.

Istnieje bardzo wiele różnego rodzaju metod fizyko-chemicznych i biologicznych, które można stosować w procesie monitorowania żywności i pasz, jednak bardzo wiele z nich jest kosztownych, inwazyjnych, wymagających technicznie, a co więcej zazwyczaj ich przeprowadzanie wiąże się z bardzo długim czasem wykonania i oczekiwania na wynik.

Bardzo nowoczesną metodą w badaniu żywności jest obrazowanie wielospektralne (MSI), które stanowi naprawdę innowacyjną, a co najważniejsze praktycznie nieinwazyjną technikę, która łączy w sobie technologie obrazowania wraz z technikami spektralnymi (pomiaru widma). Zazwyczaj wykorzystuje się w niej wiele długości fal od promieniowania UV do bliskiej podczerwieni, co pozwala na naprawdę szybkie i dokładne określenie koloru powierzchni, struktury tekstury, a także potencjalnego składu chemicznego analizowanej próbki.Ponadto technologia MSI posiada liczne zalety w stosunku do tradycyjnych metod biologii molekularnej, które są wykorzystywane do analizy próbek żywności, takich jak szybkość, niższe koszty oraz możliwość analizy wielu różnych próbek. Tego rodzaju charakterystyka wydajności może wpłynąć na to, że będzie ona odpowiednia do skutecznego badania próbek, zapewniając tym samym alternatywę dla istniejących wcześniej tradycyjnych metod analitycznych w badaniu wybranych zafałszowań, autentyczności, jakości i bezpieczeństwa, które wiążą się z pobieraniem i analizą żywności oraz pasz.

