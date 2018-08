Na co zwracać uwagę przy zakupie obuwia?

1. Materiały

Czytanie składów produktów spożywczych powoli wchodzi nam w krew. Tak samo powinniśmy przykładać się do zakupu ubrań i butów. Dlaczego warto? Bo wysoka jakość wykonania = wygoda i trwałość. Dlatego zanim zdecydujesz się zamówić wymarzone buty, upewnij się, że będzie Ci w nich wygodnie. W przypadku sneakersów latem najlepiej sprawdzi się materiał tekstylny lub siateczka. Jesienią idealne będą buty z zamszu lub skóry naturalnej. Na zimę z kolei wybieraj modele odporne na czynniki zewnętrzne, na przykład z membraną Gore-tex. Unikaj syntetyków, które nie przepuszczają powietrza, a w bezpośrednim kontakcie ze skórą mogą powodować powstawanie otarć czy bolesnych odcisków. Dobrze dobrany materiał butów to również gwarancja trwałości! Jeśli zwrócisz na to uwagę przy zakupie, masz pewność, że obuwie posłuży Ci nawet przez kilka lat.

2. Wyprofilowanie

Nasza stopa potrzebuje odpowiedniego wsparcia, o czym niestety często zapominamy, kupując chociażby buty zbyt wąskie lub źle wyprofilowane. Jeśli zależy Ci na wygodzie, to dopasuj obuwie do swoich potrzeb. Buty do biegania wybierz z wyższą tylną częścią podeszwy i niższą przednią. Na co dzień kupuj płaskie trampki z miękką, tekstylną wyściółką albo buty skórzane, jak baleriny czy szpilki z naturalną wkładką i stosunkowo niskim obcasem. Pamiętaj o anatomicznym kształcie swojej stopy. Przykładowo jeśli masz szeroką przednią część stopy, to w butach z wąskim noskiem na pewno nie będzie Ci wygodnie. Warto wziąć to pod uwagę!

3. Marka

Kolejna kwestia to marka. Dlaczego warto wziąć ją pod uwagę? W końcu wiele osób mówi, że wybierając markowe buty, płacimy głównie za metkę. Nie do końca. Po pierwsze buty sprawdzonych marek są z reguły najlepiej wykonane. Firmy przyzwyczajają nas do pewnego poziomu jakości, którego trzymają się przez cały czas działalności. Stawiasz na firmowe obuwie i masz pewność, że posłuży Ci ono przez dobrych kilka lat. Z tańszymi odpowiednikami czy podróbkami zdecydowanie nie ma tej pewności.

4. Design

Design to z reguły pierwsza rzecz, jaka zwraca naszą uwagę przy wyborze obuwia, dlatego doprecyzujmy tę kwestię. To, że dane buty bardzo nam się podobają, nie oznacza do końca, że będą dla nas dobre. Design obuwia warto przemyśleć w odniesieniu do zawartości naszej szafy. Czy jesteśmy w stanie stworzyć w głowie kilka, a nawet kilkanaście zestawów z tymi butami? Czy wybrany model wpisuje się w nasz styl życia? Czy pasuje do okazji/okoliczności? Te pytania mogą znacznie ułatwić Ci wybór idealnego obuwia!

