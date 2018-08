Moro nie tylko w wojsku, ale i w modzie

Obecnie każda kobieta, która interesuje się modą powinna mieć w swojej szafie kurtkę moro. To obowiązkowy element garderoby, który idealnie wpisuje się w aktualne trendy modowe, a dodatkowo świetnie wygląda.

Moro- militarny styl w modzie

Motyw moro kojarzył się do tej pory z wojskiem i mężczyznami, a obecnie trend zagościł w modzie damskiej. Nic nie wskazuje na to, aby przez najbliższe klika lat moda miała się zmienić. Modę na kurtki moro rozpowszechniła modelka Cara Delevingne, która częsta właśnie ubierała się w ten motyw, tworząc militarny look. Już po krótkim czasie moda na moro zagościła także na polskich ulicach i niemal każda trendsetterka posiada kurtkę moro damską.

Kurtka damska moro- bo moro trzeba umieć nosić

Jeżeli decydujemy się na kurtkę damską moro powinniśmy także dobrać odpowiedni fason do sylwetki. Ciekawie prezentuje się kurtka parka, która jest niezastąpiona do wielu stylizacji i stanowi ich bazę. Pasuje każdej kobiecie niezależnie od figury. Dzięki ściągaczowi w pasie podkreśla też talię i optycznie ją wyszczupla. Można także zdecydować się na puchową kurtkę w moro. Sprawdzi się ona, gdy temperatura za oknem jest stosunkowo niska. Jednak tutaj kobiety z nadprogramowymi kilogramami powinny zdecydować się na długość do bioder, z kolei szczupłe panie lepiej prezentują się z krótkich kurtkach moro. Ważny jest także kolor moro, bo obecnie to nie tylko butelkowa zieleń. Można także wybrać kurtki damskie moro w kolorach neonowych, które są oryginalne i stanowią ciekawe przełamanie typowo militarnego looku.

Co pasuje do moro?

Jeżeli wybieramy kurtkę damksą moro to pozostałe ubrania powinny być w stonowanej kolorystyce. Sprawdzą się tutaj klasyczne jeansy, czy tez chinosy, a nawet spodnie materiałowe. O ile dobrze dobierzemy także fason. Pod kurtkę najlepiej założyć prostą bluzkę typu basic, czy też sweter, ale over size. Oczywiście sprawdzi się także gładka koszula. Warto tutaj pamiętać o umiarze i wybierać proste ubrania bez dodatkowych zdobień, dzięki temu cała stylizacja będzie dobrze się prezentować i sprawdzi się zarówno na co dzień, jak i do pracy, czy też szkoły. Kobiety lubiące się wyróżniać mogą zdecydować się na moro total look, który niewątpliwie jest bardzo oryginalny, jednak w tym wypadku dla przełamanie warto założyć eleganckie buty i w ten sposób zaprezentować stylizację, która dodatkowo łączy ze sobą pozornie nie pasujące rzeczy.

