Kolorowe soczewki kontaktowe – jak działają, jakie mają kolory i gdzie je najlepiej kupić?

Powszechnie kojarzone z przemysłem kosmetycznym, a nie medycznym, kolorowe soczewki kontaktowe to ciągle produkt wzbudzający wiele kontrowersji. Choćby ze względu na jego przeznaczenie oraz zasady stosowania.

Funkcje szkieł kolorowych:

podkreślanie koloru oczu ,

, rozświetlanie koloru oczu ,

, powiększanie oczu ,

, zmiana naturalnej barwy tęczówki oka ,

, korekcja większości wad wzroku, takich jak krótkowzroczność, dalekowzroczność, astygmatyzm, a nawet prezbiopia.

Pacjenci często zmagają się z wątpliwościami, czy korekcyjne kontakty kolorowe są zdrowe dla oczu i czy ich długotrwałe użytkowanie nie spowoduje komplikacji. Z kolei osoby bez wady wzroku tych wątpliwości zupełnie nie mają, co prowadzi znowu do zbytniej nonszalancji w stosowaniu szkieł. Można zatem wysnuć wniosek, iż ludzie nadal nie do końca rozumieją zasady funkcjonowania kolorowych kontaktów. Jak działają kolorowe soczewki kontaktowe i jaki wybór oferują?

Kolorowe soczewki kontaktowe

szkła miękkie hydrożelowe – to na przykład popularne i dostępne w większości salonów optycznych oraz sklepów soczewki kolorowe FreshLook . Są uwodnione w 55%, a w ich konstrukcji wykorzystano m.in. technologię barwienia 3 w 1, która odpowiada za naturalny efekt zmiany koloru.

– to na przykład popularne i dostępne w większości salonów optycznych oraz sklepów . Są uwodnione w 55%, a w ich konstrukcji wykorzystano m.in. technologię barwienia 3 w 1, która odpowiada za naturalny efekt zmiany koloru. szkła miękkie silikonowo-hydrożelowe – dużo nowocześniejszy dla oczu wariant. Są to na przykład szkła miesięczne Air Optix Colors z wbudowanym w strukturę soczewki barwnikiem.

dużo nowocześniejszy dla oczu wariant. Są to na przykład z wbudowanym w strukturę soczewki barwnikiem. korekcyjne soczewki kolorowe miesięczne ,

, korekcyjne soczewki kolorowe jednodniowe ,

, korekcyjne soczewki kolorowe dwutygodniowe,

korekcyjne soczewki kolorowe kwartalne,

korekcyjne soczewki kolorowe roczne.

Im krótszy okres wymiany, tym szkła będą wygodniejsze, zdrowsze i bardziej higieniczne dla oczu ich użytkowników. Kolorowe soczewki zapewniają wyraźne widzenie (tak samo jak bezbarwne), są komfortowe i bezpieczne dla pacjenta (o ile są oryginalne i pochodzą ze sprawdzonego źródła).

Soczewki kolorowe zerówki

Kolorowe soczewki w wersji plano (0.00 D), popularnie zwane „zerówkami”, to najczęściej element przebrania na specjalne okazje. Oczy zombie, flaga reprezentacji, logo zespołu, czy tęczówki upodabniające do bohatera komiksu – paleta wzorów soczewek jest dziś naprawdę szeroka. Szkła wykorzystywane są jako charakteryzacja do filmów, a także jako element kostiumu w cosplay’u. Użytkownik takich soczewek nie musi mieć wady wzroku, co jednak nie oznacza, iż nie powinien skonsultować się ze specjalistą przed ich kupnem.

Po co wizyta u okulisty lub optometrysty?

przeciwwskazania do noszenia soczewek – badanie wzroku wykonywane pod kątem noszenia soczewek może wykazać m.in. zaburzenia w składzie filmu łzowego . To poważne przeciwwskazanie do noszenia szkieł, implikujące dyskomfort, łzawienie, swędzenie, a po dłuższym czasie nawet infekcje oczu.

– badanie wzroku wykonywane pod kątem noszenia soczewek może wykazać m.in. . To poważne do noszenia szkieł, implikujące dyskomfort, łzawienie, swędzenie, a po dłuższym czasie nawet infekcje oczu. źle dobrane soczewki – bardzo duży odsetek osób noszących kolorowe soczewki plano narzeka na niewygodę oraz powikłania po ich zdjęciu. Wynika to najczęściej ze wspomnianych wcześniej zaburzeń filmu łzowego, jak również z źle dobranych szkieł, szkieł słabej jakości, bądź nieprawidłowo stosowanych.

– bardzo duży odsetek osób noszących kolorowe soczewki plano narzeka na niewygodę oraz powikłania po ich zdjęciu. Wynika to najczęściej ze wspomnianych wcześniej zaburzeń filmu łzowego, jak również z źle dobranych szkieł, szkieł słabej jakości, bądź nieprawidłowo stosowanych. nieprawidłowa pielęgnacja – mimo że zerówki nie korygują żadnej wady wzroku, muszą być pielęgnowane tak samo jak te korekcyjne, czyli za pomocą płynu do soczewek. Nie można ich przenaszać, spać w nich, zakładać brudnymi rękoma, a szkieł jednorazowych używać więcej niż raz. Również z tego powodu często zaleca się wizytę u specjalisty, gdyż laik w temacie soczewek może zwyczajnie nie zdawać sobie sprawy z popełnianych błędów.

Kolory soczewek

Zarówno wśród soczewek korekcyjnych, jak i plano, znajdziemy szeroką paletę kolorów oraz wzorów. Z tymi drugimi należy jednak uważać, gdyż te bardziej „wymyślne” (np. zmieniające kształt źrenicy) kontakty często są importowane z Azji, wykonane z nieodpowiednich materiałów. Zazwyczaj zakrywają nie tylko źrenicę oraz tęczówkę, lecz także znaczną część białka, co stanowi poważne zagrożenie dla wzroku.

Kolory soczewek dostępne w salonach optycznych:

zielony,

mglisty szary,

szafirowy,

miodowy,

turkusowy ,

, fioletowy,

niebieski.

Na pewno ciekawym wariantem są też soczewki powiększające oczy – soczewki jednodniowe FreshLook Illuminate lub wzmacniające naturalny kolor tęczówki – soczewki miesięczne FreshLook Dimensions.

Gdzie kupić kolorowe soczewki?

Soczewki kolorowe są całkowicie bezpieczne dla oczu, jeśli, po pierwsze, ich stosowanie zostanie skonsultowane ze specjalistą, po drugie, jeśli pochodzą ze sprawdzonego źródła.

Gdzie nie kupować?

w butikach odzieżowych ,

, u ulicznych sprzedawców ,

, w salonach piękności .

. na aukcjach popularnych chińskich platform e-commersowych.

W tych miejscach najczęściej oferowane są soczewki importowane z Azji, o niepewnym materiale wykonania, stanowiące zagrożenie dla zdrowia użytkownika. Należy uważać na aukcje, na których w okazyjnych cenach można kupić interesujący produkt. Abstrahując od faktu, że często wystawia się tam soczewki o rocznym okresie użytkowania (których dziś raczej się już nie używa), nie mamy gwarancji co do bezpieczeństwa tych produktów. Nie posiadają one żadnego certyfikatu, nie mamy potwierdzenia, iż zostały dopuszczone do użytku, nie znamy ich właściwości. Jeśli szkła nie będą przepuszczały dostatecznej ilości tlenu, doprowadzi to do poważnych uszkodzeń rogówki, w niektórych przypadkach – nawet do utraty wzroku. Kolorowe soczewki kontaktowe najlepiej kupować w salonach optycznych lub w sprawdzonych sklepach internetowych, jak soczewki365.pl, oferujących tylko oryginalne produkty.

