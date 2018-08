Klimatyzacja domowa

Ze względu na globalne ocieplenie klimatu, w krajach strefy umiarkowanej, pory roku w swojej pierwotnej formie praktycznie przestały istnieć. W wielu krajach, w których dotychczas śnieżna zima, ciepła wiosna, gorące lato i chłodna, deszczowa jesień były w normie i płynnie się zmieniały, obecnie zatraciły te granice, zlewając się praktycznie w dwie pory: zimną i upalną.

Zmiana klimatu w dużej części ma swoje podłoże w postępującej degradacji środowiska –

produkcja zbyt dużej ilości śmieci,

nieprawidłowe ich utylizowanie,

zanieczyszczenia zbiorników wodnych

Wszystki to ogromna ingerencja w środowisko naturalne, które ze względu na wycinkę lasów deszczowych powoli przestaje sobie radzić z nadmiarem gazów cieplarnianych, pozwalając im na wnikanie w atmosferę. Stąd powolny wzrost temperatury w okresach uważanych do tej pory za zimne.

Właściwa ochrona przed nadmiernym ciepłem

Na upalne dni do tej pory wystarczał wentylator lub zasłanianie okien w najbardziej nasłonecznionych godzinach – obecnie jest to zdecydowanie za mało skuteczny środek.

Nadmierne upały są męczące dla wszystkich, mogą spowodować udary cieplne, zasłabnięcia, odwodnienie, a nawet kłopoty z sercem jak i układem oddechowym, dlatego w momencie długiego pobytu w pomieszczeniu należy zapewnić sobie niższą temperaturę by uniknąć przegrzania ciała. Do tego znakomicie nadaje się klimatyzator.

Klimatyzator – ochrona przed ciepłem

Do tej pory, klimatyzatory montowane były w dużych obiektach przemysłowych – obecnie, dzięki ciągłemu rozwojowi techniki, klimatyzatory można z powodzeniem montować w prywatnych mieszkaniach, głównie w domach jednorodzinnych.

Najczęściej wybierane są klimatyzatory typu split – urządzenie to charakteryzuje się dwoma jednostkami, z czego bazę czyli urządzenie większe montuje się na zewnątrz budynku – zawiera ono wszystkie głośne komponenty, a właściwy klimatyzator czyli jednostkę nawiewną – wewnątrz. Do bazy można podłączyć do pięciu odrębnych jednostek, w zależności od potrzeb.

Możliwości instalacyjne klimatyzacji domowej

Klimatyzacja domowa wzbudza coraz większe zainteresowanie odbiorców – urządzenia są niewielkich rozmiarów, mają regulowaną moc nawiewu, są sterowane elektronicznie i można je instalować na kilka sposobów:

zawieszając na ścianie – jest to jak dotychczas najbardziej popularne rozwiązanie, jednocześnie najtańsze, dobrze sprawdzą się w niewielkich pomieszczeniach,

– jest to jak dotychczas najbardziej popularne rozwiązanie, jednocześnie najtańsze, dobrze sprawdzą się w niewielkich pomieszczeniach, przy sufitowe lub przypodłogowe albo przystosowane do montażu pod sufitem, lub przy podłodze – zwane uniwersalnymi, to nieco droższe rozwiązanie ze względu na rozszerzone możliwości montażu,

albo przystosowane do montażu pod sufitem, lub przy podłodze – zwane uniwersalnymi, to nieco droższe rozwiązanie ze względu na rozszerzone możliwości montażu, klimatyzatory kasetonowe – najmniej ingerujące w aranżację pomieszczenia ze względu na rodzaj montażu – są one dedykowane dla pomieszczeń o obniżonym suficie,

– najmniej ingerujące w aranżację pomieszczenia ze względu na rodzaj montażu – są one dedykowane dla pomieszczeń o obniżonym suficie, kanałowe – równie wygodne i mało zauważalne – całe urządzenie umieszczone jest w kanale wentylacyjnym, a na zewnątrz widoczna jest kratka skrywająca nawiew i wyciąg powietrza.

Urządzenia przeznaczone do montowania w mieszkaniach cechują się cichszą pracą niż klimatyzatory przemysłowe, dlatego są chętnie kupowane. Sterowanie funkcjami odbywa się za pomocą pilota. Instalacja tego typu klimatyzacji wymaga uzyskania pozwoleń, a montaż należy zlecić odpowiednim fachowcom, dlatego jest to rozwiązanie dla domów jednorodzinnych, wolnostojących. Natomiast dobrą opcją dla mieszkań w budynkach wielorodzinnych są klimatyzatory przenośne.

Cechy klimatyzacji przenośnej

Głośność pracy klimatyzatorów przenośnych jest porównywalna do pracy klimatyzatorów stacjonarnych, ale o wiele niższa cena rekompensuje tę niedogodność. Urządzenia te nie wymagają ubiegania się o pozwolenia na montaż, są niewielkich rozmiarów, proste w obsłudze i nadają się do pomieszczeń o wielkości do 30 metrów kwadratowych.

