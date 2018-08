Kilka ważnych faktów, które kryje szybka pożyczka. Konsumencie, zapoznaj się z tym!

Rynek pozabankowy może pochwalić się całą rzeszą stałych klientów, którzy cenią sobie szybkie pożyczki internetowe. Stali klienci są wyznacznikiem dobrej jakości usług oraz zadowolenia ze współpracy. Aby stać się zadowolonym klientem należy poznać kilka istotnych faktów dotyczących obowiązków i przywilejów konsumenta oraz zasad funkcjonowania instytucji pożyczkowej.

Koszt szybkiej pożyczki

Chwilówki internetowe uważane są za dość drogi produkt, szczególnie, że udzielane są na jeden lub dwa miesiące. Trudno zaprzeczyć ich wysokiej cenie. W porównaniu do bankowych kredytów, pożyczki pozabankowe pod tym względem są mało opłacalne. Szybkie pożyczki posiadają jednak inne cechy, które powodują, że instytucje pozabankowe są bardziej atrakcyjne dla konsumentów. Wracając jeszcze do kosztów – największą część stanowi prowizja, natomiast koszt odsetek jest przeważnie niewielki. Szybka pożyczka przez internet może być tymczasowym rozwiązaniem drobnych kłopotów finansowych, nie szczególnie jednak opłaca się zaciąganie jej na przypadkowe wydatki. Tutaj można sprawdzić zasady i oferty niektórych instytucji pożyczkowych, które udzielają szybkie pożyczki: http://moniak.info/pozyczki-online/

Szybko, online i bez formalności

Chwilówki internetowe zyskały miano szybkich pożyczek nie bez przyczyny. Wszystkie kroki jakie należy uczynić aby stać się pożyczkobiorcą są proste i zajmują zaledwie kilka chwil. Cały proces odbywa się online. Nie musimy wychodzić z domu w celu dokonania wizyty w placówce pożyczkodawcy, nie musimy się również umawiać z konsultantem w miejscu zamieszkania. Obecnie większość firm nie ma w ofercie obsługi domowej. Głównym kanałem sprzedaży jest internet. Wnioskowanie o pożyczkę odbywa się na stronie instytucji pożyczkowej. Konsument zobowiązany jest do dokonania rejestracji, podczas której wpisuje swoje dane osobowe, adres zamieszkania, numer telefonu, źródło oraz wysokość dochodów. Następnie należy wykonać przelew weryfikacyjny z własnego konta osobistego na konto instytucji pożyczkowej. Kwota przelewu rzadko kiedy przekracza 1 grosz. Niekiedy pożyczkodawca może poprosić o dodatkowe informacje dotyczące dochodu lub poprosić o wyciąg z konta bankowego. Konsumenci cenią sobie taką metodę pożyczania, ponieważ o pożyczkę można wnioskować korzystając np. ze smartfonu, a serwisy dostępne są o każdej porze dnia i nocy. Przelewy od pożyczkodawców przychodzą również w weekendy. Więcej o plusach szybkiej pożyczki przeczytasz tutaj: http://bank24.blox.pl/2018/05/Pozyczki-pozabankowe-nie-tylko-dla-zadluzonych.html

Terminowa spłata szybkiej pożyczki – dlaczego nie warto się spóźniać?

Bardzo istotne jest aby należność względem instytucji pożyczkowej uregulować w terminie. Każdy dzień zwłoki generuje takie koszty jak odsetki karne, opłaty za monity itd. W przyszłości trudniej będzie nam o pożyczkę w firmie, w której zalegano ze spłatą. Istnieje również duża szansa, że zadłużenie przeterminowane o dwa miesiące będzie skutkować wpisaniem dłużnika do baz danych. Taka sytuacja może skutkować skreśleniem nas z listy potencjalnych klientów w znacznej ilości instytucji pożyczkowych. Warto więc pamiętać o dniu spłaty pożyczki. Ma to ogromne znaczenie, jeśli konsument otrzymał pierwszą pożyczkę w instytucji, która posiada dla nowych klientów bezpłatne pierwsze zobowiązanie. Darmowa szybka pożyczka może zostać zwrócona bez żadnych kosztów tylko, jeśli konsument spłaca ją najpóźniej w ostatnim dniu trwania umowy o pożyczkę. Spóźnienie jest równoznaczne z obowiązkiem spłaty kosztów prowizji oraz odsetek, które naliczone zostaną zgodnie z tabelą opłat danej firmy.

Co można konsumentowi – kilka przydatnych informacji

Korzystając z szybkich pożyczek warto wiedzieć, że konsument posiada możliwość wypowiedzenia umowy o pożyczkę bez podawania przyczyny. Rezygnację należy złożyć na piśmie, konsument ma na to 14 dni, po tym czasie nie ma możliwości wypowiedzenia umowy. Rezygnacja jest równoznaczna ze zwrotem pożyczonych pieniędzy w terminie 30 dni od złożenia pisma wraz z odsetkami za okres w jakim konsument posiadał pieniądze. Rezygnacja zwalnia konsumenta z obowiązku pokrycia kosztów prowizji. Należy również wiedzieć, że każdy ma prawo do spłaty pożyczki przed terminem. Można dokonać spłaty całej należności lub jej części. Instytucja pożyczkowa ma obowiązek przyjąć należność i zwrócić część odsetek. To ile odsetek należnych jest do zwrotu wynika z terminu spłaty. Im szybciej dokonano zwrotu pożyczki lub jej części tym większe odsetki należą się pożyczkodawcy.

Przed zaciągnięciem pożyczki można sprawdzić czy instytucja pożyczkowa posiada w ofercie możliwość odroczenia terminu spłaty. Każdy kto ma kłopoty z wywiązaniem się z terminu spłaty może poinformować firmę o zaistniałej sytuacji, a nowy termin zostanie bez kłopotu wyznaczony. Konsument musi jednak dokonać opłaty za wydłużenie terminu spłaty. Kwota opłaty zależna jest od wysokości pożyczki oraz okresu przedłużenia (można wybrać 7, 14 lub 30 dni).

Sektor pozabankowy stał się przyjazny konsumentom. Jednak zawsze warto pamiętać, że takie usługi sporo kosztują. Racjonalne korzystanie z dostępnych ofert daje gwarancję satysfakcji ze współpracy z instytucjami pożyczkowymi.