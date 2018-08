Jakie jedzenie Polacy najchętniej zamawiają na telefon? Zobacz

Jedzenie na telefon to opcja, na którą decyduje się coraz więcej z nas. To wygodne rozwiązanie zarówno wówczas, gdy masz ochotę zrobić sobie przerwę od samodzielnego przygotowywania posiłków, jak i kiedy po prostu chcesz poeksperymentować z nowymi smakami. A co i jak zamawiamy? Sprawdź, co mówią o tym wyniki najnowszych badań.

O ile jeszcze kilka-kilkanaście lat temu zamawianie jedzenia na telefon czy online było raczej rzadkim kaprysem, o tyle dziś nieustannie zyskuje zwolenników. Dla wielu z nas telefon do ulubionej pizzerii czy „wyklikanie” zamówienia online stało się czymś naturalnym. Jak konkretnie wyglądają nasze nawyki kulinarne?

94% badanych korzysta z oferty lokali gastronomicznych

Tak wynika z wyników badania „Polak na Talerzu 2018” przeprowadzonego przez IQS.[1] To duża różnica w porównaniu z wynikami w latach poprzednich – wystarczy spojrzeć na rok 2017, kiedy skorzystanie z oferty baru lub restauracji na przestrzeni ostatnich 6 miesięcy deklarowało jedynie 77% respondentów. To znaczący skok potwierdzający widoczną tendencję wzrostową. Co istotne, gdy chodzi o składanie zamówień z dowozem, nadal najchętniej stawiamy na jedzenie na telefon – ta forma kontaktu z lokalami gastronomicznymi wydaje nam się najprostsza. Raport IQS wskazuje, że tą drogą do restauracji trafia nawet 77% zamówień. Z drugiej strony – coraz chętniej stawiamy również na zamówienia online – i te realizowane za pośrednictwem strony www, i te przez aplikację na smartfona. Dużą popularnością cieszą się zwłaszcza te oferowane przez serwisy prezentujące oferty wielu lokali w jednym miejscu.

Jedzenie na telefon: królowa może być tylko jedna

Co wybieramy, gdy zamawiamy jedzenie na telefon? Jej wysokość pizza rządzi niepodzielnie od wielu już lat. Potwierdza to raport „Polacy na wynos” – przedstawiony przez PizzaPortal.pl. Aż 52% zamówień przeanalizowanych przez portal dotyczy właśnie kuchni włoskiej, a w zdecydowanej mierze właśnie pizzy.

Jakie są najpopularniejsze w Polsce pizze? Króluje, co nie zaskakuje, Capriciosa, a więc pizza z szynką. Na drugim miejscu jest absolutna klasyka, czyli Margherita, a na trzecim – wersja pizzy, którą można kochać lub nienawidzić, czyli hawajska.

Poza kuchnią włoską chętnie sięgamy także po potrawy:

kuchni polskiej – szczególnie dużą popularnością cieszą się pierogi, które coraz łatwiej zamówić dziś na wynos,

kuchni azjatyckiej – mowa zarówno o typowej „chińszczyźnie”, jak i o sushi czy daniach kuchni indyjskiej,

kuchni amerykańskiej – o ile jeszcze jakiś czas temu burgery jadło się tylko w restauracjach sieciowych, o tyle dziś chętnie zamawiamy je także do domu,

kuchni tureckiej – król street foodu, kebab, trafia również pod strzechy.

Cieszy, że oferta lokali gastronomicznych w Polsce stale się poszerza. Dziś bowiem, gdy masz ochotę na smaczne jedzenie z dowozem, musisz wykonać tylko kilka prostych kroków, by zrealizować swoje marzenie.

