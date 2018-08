Jakie bryczesy damskie do jazdy konnej na lato? [PORADNIK]

Bryczesy to nieodłączny element stroju każdego jeźdźca. Idealnie przylegające spodnie nie tylko zapewniają komfort jazdy, ale również chronią przed zabrudzeniami, o które bardzo łatwo w czasie pobytu w stajni czy też na padoku. Ponadto brak wewnętrznych szwów chroni delikatne ludzkie ciało przed otarciami. Bryczesy podobnie jak inne elementy garderoby jeźdźca, mogą być wykorzystywane także podczas innych, codziennych aktywności. Spodnie te są uniseksualne, co oznacza, że w swoich działaniach wykorzystują je zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Bryczesy damskie jednak w przeciwieństwie do męskich- wykonywane są z większą starannością o szczegóły oraz zgodnie z obowiązującymi trendami.

Co warto wiedzieć przed zakupem letnich bryczesów?

Lato to pora trudna nie tylko dla koni, ale również jeźdźców. Lejący się z nieba żar powoduje szybsze męczenie się zwierząt, a także nadmierną potliwość ich ludzkich przyjaciół. W tym czasie ważne jest zarówno prawidłowe nawodnienie (koni i ludzi!), jak i dopasowanie stroju do panujących warunków pogodowych.

Ocieplane od wewnątrz bryczesy oraz nieprzewiewne obuwie zostawmy na zimniejsze pory roku, a teraz cieszmy się słońcem oraz letnim wietrzykiem owiewającym nas podczas galopu czy stępowania.

Przed wyborem letnich ubrań przeznaczonych do jazdy konnej, warto pamiętać by była to odzież wykonana z tkanin odprowadzających nadmiar wilgoci oraz zapewniających odpowiednią przyczepność w siodle. Dla najbardziej wymagających jeźdźców świetnym wyborem będą na pewno spodnie bryczesy damskie i męski posiadające tzw. długi lej.

Lej najczęściej wykonany jest z oddychającej skóry lub zamszu, rzadziej do jego produkcji wykorzystuje się inne tkaniny i materiały. Obejmujący najbardziej newralgiczne miejsca pas tkaniny zapewnia wysoki komfort użytkowania w przeciwieństwie do bryczesów z lejem kolanowym.

Ponadto zastosowanie odmiennego pod względem kolorystycznym materiału, pełni funkcję estetyczną, która jest szczególnie ważna dla kobiet. Letnie modele bryczesów najczęściej uszyte są z elastanu (materiał bardzo rozciągliwy) oraz domieszek poliuretanu i nylonu. Istnieją również bryczesy wykonane z wysokiej jakości bawełny, które są tańsze, w związku z czym poleca się je początkującym jeźdźcom.

Jak dobrać wygodne bryczesy?

Wygodne bryczesy to nie tylko komfortowa jazda, ale również bezproblemowy pobyt w stajni. Opadające, odstające czy też źle dobrane pod względem długości bryczesy mogą stać się powodem, dla którego młody jeździec niechętnie będzie korzystaj z możliwości obcowania z koniem. O fakcie tym wiedzą zarówno mali, jak i młodzi, dlatego też warto poznać swoje wymiary- by nasze bryczesy były idealnie dopasowane.

Podawane w sklepie internetowym wymiary zawsze dotyczą odzieży ułożonej płasko i w taki też sposób mierzonej. Każdy wymiar należy dodatkowo powiększyć lub pomniejszyć o 0,5 cm. Ponadto bardzo często producenci określają rozmiar liczbami z zakresu 34-46 (odpowiada to europejskiej numeracji spodni oraz spódnic) lub też wzrostem.

Przy wyborze bryczesów na podstawie wzrostu, należy pamiętać o tym, że bryczesy powinny kończyć się na wysokości kostek. Nogawki dotykające pięt lub podłoża charakteryzują bryczesy nieodpowiednio dopasowane. Kolory bryczesów nie powinny stanowić głównego kryterium podczas zakupów.

Kupuj bryczesy od zaufanych producentów

Zarówno zimowe, jak i letnie bryczesy to produkty, których zakup jest inwestycją przynajmniej na kilka sezonów. Odzież jeździecka pochodząca od zaufanych producentów zapewni kupującemu równoczasowo wygodę użytkowania oraz trwałość. Wykorzystywane do produkcji wysokiej jakości materiały nie będą także powodem alergii kontaktowych oraz przebarwień skóry jeźdźca.

Do najczęściej polecanych producentów bryczesów letnich należy przedsiębiorstwo Horze. Szeroka gama kolorystyczna produktów oraz ich typowe rozmiary pozwalają na użytkowanie przez kobiety o różnych wymiarach ciała i odmiennym stylu. Producent zapewnia swoim klientom zarówno modele zimowe, jak i letnie, dzięki czemu jeźdźcy mają możliwość uzupełniania swojej garderoby w każdym sezonie.

Oferta marki Horze zróżnicowana jest również pod względem cenowym, dlatego w produkty te zaopatrywać mogą się również początkujące fanki jazdy konnej. Ciekawe kolory, niebanalne połączenia materiałów oraz ścisłe dopasowanie do damskiej sylwetki- czego chcieć więcej?

Gdzie polecam kupić spodnie bryczesy?

Bryczesy aktualnie znaleźć można zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i internetowych. Duży wybór bryczesów sprawia, że bardzo często początkujący jeźdźcy popełniają błąd i nabywają źle dopasowane spodnie, które urzekają ich wyłącznie swoją kolorystyką lub też ceną. Zakupy w sklepie internetowym to w dobie darmowych zwrotów oraz ekspresowych przesyłek luksus, na który warto postawić.

Zakupu pierwszych czy też kolejnych bryczesów warto dokonać w miejscu, które posiada świetne opinie. Jednym z najczęściej wspominanych przez jeźdźców sklepów jest witryna internetowa Horsepol.pl. Sklep ten posiada również punkt stacjonarny w Warszawie, dzięki czemu możliwe jest przymierzenie interesujących modeli przed dokonaniem zakupu.

Sklep oferuje swoim klientom darmową przesyłkę (przy zakupach powyżej 200 zł) oraz atrakcyjne promocje i rabaty. Jego szeroka oferta daje możliwość kompleksowego podejścia do tematyki odzieży jeździeckiej. Ponadto w ofercie sklepu znajdują się gadżety i inne upominki związane z jazdą konną oraz akcesoria przeznaczone dla koni.

