Jak sprawnie palić w kominku?

Jednym z częstych marzeń Polaków jest to o posiadaniu domu z kominkiem. W końcu wieczory przy kominku są tak romantyczne, a widok płonącego ognia kojarzy się z ciepłem domowego ogniska. Z pewnością warto dążyć do realizacji tych marzeń, a jeżeli tylko mieszka się w domu jednorodzinnym – koniecznie trzeba sobie sprawić kominek. Palenie w nim na początku może być trochę kłopotliwe, jednak to umiejętność, którą naprawdę można stosunkowo szybko opanować. Po pierwszym sezonie grzewczym, albo już po kilku pierwszych jesiennych wieczorów, rozpalanie w kominku będzie proste.

Garść podstawowych informacji o paleniu w kominku

W kominku generalnie pali się tylko i wyłącznie drewnem. Warto zatem kupić dobre drewno kominkowe, dedykowane do posiadanego kominka. Dobrym rozwiązaniem jest trzymanie się instrukcji producenta kominków, który z pewnością dla wskazówki dotyczące najlepszego drewna opałowego. W kominkach nie wolno palić drewnem lakierowanym, albo pokrytym jakimiś innymi chemikaliami, bo wszystko to jest toksyczne i bardzo szkodliwe dla środowiska, ale też dla ludzi. Jeśli jest się właścicielem kominka, trzeba cały czas dbać o to, aby trzymać go w dobrym stanie i nie doprowadzać do zbytniego zanieczyszczenia sadzą.

Sadza może się bowiem zapalić, co bywa bardzo niebezpieczne dla przewodu kominowego, samego kominka, a nawet dla domu.

Kilka razy w roku trzeba zatem wzywać kominiarza,

aby przeczyścił przewody

Nadmierne gromadzenie się sadzy może wynikać na przykład z palenia wilgotnym lub mokrym drewnem, dlatego też zakup dobrego opału to jedna z najważniejszych inwestycji.

Drewno kominkowe Poznań

Zakup dobrego opału do kominka nie w każdym mieście jest prostym zadaniem. Jeżeli raz na trafi się na renomowanego sprzedawcę, zwyczajnie warto się go trzymać i właśnie z tego źródła cały czas kupować opał. Aby palenie w kominku było efektywne, zwyczajnie nie można palić byle czym. Komu zatem chodzi po głowie pomysł, by do kominka dorzucać jakieś niepotrzebne domowe śmieci, powinien się go jak najszybciej pozbyć. Takie praktyki są bowiem karalne. Do palenia trzeba kupić dobre drewno. Potrzebne będą zarówno cienkie szczapy, które wykorzystuje się do rozpalania w kominku, a także grubsze polana.

W kominkach świetnie pali się na przykład:

grab,

buk,

jesion,

brzoza,

jodła czy

dąb.

Do kominka trzeba dorzucać drewno partiami, nie doprowadzając do powstania zbyt dużego płomienia. Bardzo wysoka temperatura w komorze spalania może być bowiem niekorzystna. Poza tym kominki kojarzą się przecież z łagodnymi relaksującym płomieniem.

Warto pamiętać o tym, że drewno do kominka dokłada się w regularnych odstępach oraz mniej więcej w takich samych porcjach. Wtedy opał wykorzystuje się najbardziej efektywne.

Techniki rozpalania w kominku

Najtrudniejszy etap to z pewnością rozpalanie w kominku. Początkowym palaczom może sprawić trochę problemów, jednak jeśli zaopatrzyć się w drobne szczapy, najlepiej z bardzo suchej sosny, a także podpałkę do kominków, rozniecenie ognia nie powinno być tak dużym problemem. Warto poszukać tutoriali na przykład na YouTubie, czyli filmów instruktażowych, na których ktoś krok po kroku przeprowadzi nas przez wszystkie etapy tej czynności.

