Inteligentny dom. Jaki system wybrać i czym się kierować?

Teraźniejszość zaoferowała nam niezwykłe udogodnienia. Smartfony, wirtualni asystenci, przyszłościowa rzeczywistość odkrywana za pomocą specjalnych okularów – moglibyśmy wymieniać tak w nieskończoność. Człowiek pragnie udogodnień, ponieważ na plan pierwszy wysuwa się bezcenna wartość. Pośród zdrowego wyścigu szczurów, chcemy zaoszczędzić nas czas. W związku z tym poszukujemy rozwiązań, które pozwolą nam na jego efektywne wykorzystanie. Wśród nich znajduje się pojęcie, wyrwane niczym z przyszłości, filmu science fiction – inteligentny dom. Zastanawiasz się, co to takiego? A może nie wiesz, jaki innowacyjny system wybrać? Czym się kierować podczas jego zakupu? Na te i inne pytania odpowiadamy w dzisiejszym artykule!

Krótka opowieść o inteligentnym domu

Myślisz inteligentny dom, a przed oczami masz obraz niczym z popularnego filmu science fiction? Futurystyczny, innowacyjny budynek zbudowany ze szkła, wyglądający niczym forteca wypełniona po brzegi najnowszym sprzętem za kilka, a nawet kilkanaście tysięcy złotych – czas, aby odłożyć te bajki na bok i zakochać się w rzeczywistym, funkcjonalnym obrazie inteligentnego domu.

W budynku bowiem ukrywają się znane i lubiane urządzenia, które owszem wyprzedzają współczesność znaną wcześniejszym pokoleniom. Sprzęt ten połączony jest w jeden system inteligentnego zarządzania, dzięki któremu możesz kontrolować to, co dzieje się w Twoim domu o każdej porze dnia i nocy. (Zobacz również „Kontroluj, co się dzieje w Twoim domu – o systemach inteligentnego zarządzania„). Wiele nowoczesnych i estetycznych dusz decyduje się na tego typu rozwiązanie, ponieważ jest ono szalenie dopasowane do indywidualnych preferencji domowników. Otóż sama liczba podłączonych urządzeń oraz zakres ich działania, zależy od… Ciebie. Aktualnie na rynku dostępnych jest wiele różnorodnych udogodnień. Możesz wybierać spośród pojedynczych produktów, działających samodzielnie np. żarówka LED z Wi-Fi, czujnik na okno lub drzwi, kamera czy też bezprzewodowy sensor. Producenci oferują również gotowe zestawy np. stację kontrolną z kilkoma kamerami przeznaczonymi do montażu w miejscach wybranych przez użytkownika.

Czym się kierować podczas wyboru systemu inteligentnego zarządzania domem?

Przede wszystkim swoimi preferencjami. Jak już wspomnieliśmy, to od Ciebie zależy, czy wybierzesz pojedyncze, samodzielne urządzenia, czy też gotowe zestawy. Producenci wychodzą naprzeciw wysokim wymaganiom, tym samym nie stawiając żadnych ograniczeń. Co ciekawe, sam system Smart Home możesz samodzielnie zainstalować. Firmy przygotowały się i na tę ewentualność, nie chcą bowiem ingerować w Twoją prywatną przestrzeń. Wystarczy, że rozmieścisz urządzenia, w preferowanych przez Ciebie miejscach, a następnie skorzystasz z systemu (aplikacji), którą pobierzesz na swój smartfon lub też tablet. Konfiguracja? Bułka z masłem! Producenci przygotowali specjalne instrukcje, które krok po kroku dokładnie opisują czynności do wykonania. Co więcej, pośród ustawień odnajdziesz opcje, dzięki którym działanie poszczególnych modułów dopasujesz do prowadzonego przez domowników trybu życia np. godzin pracy, powrotu ze szkoły, codziennie wykonywanych rutynowych czynności.

Zintegrowane systemy zarządzania domem

Warto wspomnieć, iż zintegrowany system inteligentnego zarządzania domem dzieli się na dwa rodzaje. Pierwszy z nich, przewodowy, wykorzystuje do działania kable internetowe, stacje NAS oraz przełączniki switch. Ten z powodzeniem odnajdzie się w nowo wybudowanych miejscach np. blokach mieszkalnych, domach jednorodzinnych oraz firmach. Drugi rodzaj to bezprzewodowy system inteligentnego domu, który działa za pośrednictwem funkcji Bluetooth lub też WiFi. To idealne rozwiązanie dla zamieszkałych już miejsc.

Poszukujesz rozwiązania dopasowanego do Twoich wysokich oczekiwań? Postaw więc na inteligentny dom – zamel.pl. Jesteśmy pewni, że pokochasz to wydanie innowacyjnego, acz funkcjonalnego spojrzenia na przyszłość.

