Ile czasu trwa rejestracja pojazdu w Trzebnicy? [GŁOSUJ]

Z prośbą o interwencję zgłosił się do na Czytelnik, który opisał swoją wizytę w Wydziale Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Trzebnicy. Z jego relacji wynika, że spędził tam kilka godzin.

–Weszliśmy o 10.44 (zdjęcia biletu nie mam ponieważ Pani przy okienku zabrała go i nie pozwoliła nawet go zrobić, dodatkowo informując, że biletu nie odda, bo musi go wpiąć do akt. A co z osobami, które były przyjmowane bez numerków?). Od godziny 11 maszyna nie drukowała numerków, przed nami było 23 numery do rejestracji samochodów.

Wszystko byłoby dobrze, lecz wyszliśmy stamtąd dopiero o 14.20. – relacjonuje wizytę Czytelnik.

Czy spotkaliście się

z podobną sytuacją?

Czy również rejestracja auta zajęła Wam aż tyle czasu?

