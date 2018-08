Dlaczego nowoczesne telewizory mają zakrzywione ekrany?

Kilkanaście lat temu producenci telewizorów dokładali wszelkich starań, aby ekrany były jak najbardziej płaskie. Zaokrąglone kineskopy kojarzyły się ze sprzętami retro i nic nie wskazywało na to, że trend na wykrzywione ekrany powróci. Technologia bywa jednak przewrotna! Dzisiaj telewizory z zakrzywionymi ekranami są obiektem pożądania wielu technomaniaków.

Zakrzywiony ekran – futuryzm w twoim salonie

Wiele osób zadaje sobie pytanie, czy ekrany curved rzeczywiście poprawiają jakość obrazu i potęgują doznania z oglądania filmów, czy też są efektownymi gadżetami, które stanowią ozdobę dużego salonu. Zakrzywiony ekran to coś więcej niż chwilowa moda. Dzięki odpowiedniemu wyprofilowaniu powierzchnia ekranu, na którym wyświetlany jest obraz, ulega powiększeniu, a ryzyko powstawania zniekształceń maleje do zera. Dzieje się tak dlatego, że krzywizna ekranu jest podobna do krzywizny oka człowieka. Telewizor z zakrzywionym ekranem daje możliwość niezakłóconego odbioru obrazu, gdyż punkt na ekranie znajduje się w takiej samej odległości. Promienie świetlne docierają do źrenicy w tym samym czasie i nie dochodzi do żadnych zniekształceń.

Telewizor z ekranem curved – wygoda dla każdego

Zakrzywiony ekran ma wiele zalet. Największą z nich jest maksymalne urealnienie przedstawianych obrazów. Oglądając film, możemy poczuć, że wchodzimy w świat po drugiej stronie i odbieramy seans wszystkimi zmysłami. Co więcej, telewizor z ekranem curved, taki jak Samsung QE75Q8CAMTXXH, dostarcza nam niemal kinowych doznań. Nie musimy obawiać się o nierówne podświetlenie, niewłaściwe odwzorowanie kolorów (szczególnie na krawędziach) czy nienaturalny kontrast. Porównując dwa telewizory o tej samej przekątnej ekranu, telewizor z ekranem curved będzie wydawał się szerszy, a seans stanie się niezapomnianym doświadczeniem.

Samsung QE75Q8CAMTXXH – żywa kolorystka obrazu

Jeżeli celujesz w najwyższą jakość obrazu i chcesz, aby twój telewizor odwzorowywał najmniejsze detale, z pewnością zainteresujesz się technologią QLED. Samsung w swojej ofercie ma wiele modeli, które zapewniają czyste i stabilne odwzorowanie barw. Jednym z chętniej wybieranych telewizorów jest QE75Q8CAMTXXH, który zachwyca precyzją ukazywania detali. Bez względu na to, czy oglądasz telewizję w słoneczne popołudnie, czy wieczorem, możesz mieć pewność, że szeroki kąt widzenia pozwoli zachować jednolitość obrazu dobrze widocznego z każdej perspektywy.

Ogromną zaletą QE75Q8CAMTXXH, podobnie jak wszystkich innych telewizorów z zakrzywionym ekranem, jest nowoczesny wygląd. Jeżeli aranżujesz salon w stylu minimalistycznym i chcesz wprowadzić do wnętrza lekko futurystyczne detale, ekran curved z pewnością spełni twoje wymagania. Urządzenie prezentuje się imponująco i może zastąpić wszystkie inne dekoracje nowoczesnego salonu. Nikt nie przejdzie obojętnie obok sprzętu, którego kształt bardziej nawiązuje do estetyki statku kosmicznego niż zwykłego domowego salonu.

