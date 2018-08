Czy warto sprowadzać zabytkowe auta z USA? [PORADNIK]

Rynek samochodowy w USA wciąż jest dla nas dość egzotyczny. Powodów tego zjawiska jest co najmniej kilka i praktycznie wszystkie są związane z kosztami transportu przez ocean. Stosunkowo małe zainteresowanie amerykańskimi samochodami, daje ogromne możliwości nabywcom niszowym, szukającym np. dobrych aut zabytkowych.

Dlaczego import amerykańskich samochodów klasycznych jest opłacalny?

Odpowiedzi na to pytanie, jest co najmniej kilka. Pierwsza z nich to – jak już było to wspomniane wcześniej – egzotyka amerykańskiego rynku samochodów. Lata izolacji gospodarczej sprawiły, że spotkanie na jednej z warszawskich ulic amerykańskiego Forda graniczyło z cudem. Zabytkowe auta z USA to prawdziwa gratka dla koneserów i pasjonatów zagranicznej motoryzacji. Zwłaszcza, jeśli pochodzą z lat 50-tych i 60-tych ubiegłego wieku.

Sprowadzanie zabytkowych samochodów z USA jest po prostu korzystne finansowo. Zwłaszcza, jeśli ich wiek przekracza 30 lat (w przypadku „zabytków” jest to standard). Sprowadzenie takiego auta do Polski, nie wymaga opłat w postaci cła i akcyzy. Redukcji ulega również stawka podatku VAT, który w tym przypadku wynosi zaledwie 8 procent!

Oczywiście sprowadzenie zabytkowego pojazdu ze Stanów wiąże się też z pewnym ryzykiem, dotyczącym niepewnego stanu technicznego wozu. Relatywnie niskie koszty zakupu i importu do Polski, mogą zostać powiększone o wydatki z tytułu nieprzewidzianych napraw, bądź konieczności dostosowania amerykańskiego auta do polskich przepisów.

Sprzedawca może ukryć rzeczywisty stan, wiek, lub przebieg samochodu, wykorzystując w tym celu naiwność nabywcy, który niekoniecznie musi mieć rozeznanie w amerykańskim rynku motoryzacyjnym.

Jaka jest cena sprowadzenia pojazdu klasycznego z USA do Polski?

Chcesz sprowadzić zabytkowe auta z USA? Pamiętaj, że koszty transportu nie ograniczają się wyłącznie do akcyzy, lub VAT-u. Jakie wydatki trzeba jeszcze ponieść, by móc legalnie sprowadzić auto do Polski z kraju Jerzego Waszyngtona?

Prowizja aukcyjna – jest to koszt, ponoszony przez Kupującego, na rzecz platformy prowadzącej aukcję. W niektórych przypadkach, może on sięgnąć nawet 700 dolarów! Koszt holowania – wygrany na aukcji samochód, musi być przetransportowany do wybranego, amerykańskiego portu. Najczęstszą formą transportu jest hol, rzadziej laweta. Niezależnie od tego, zapłacimy za tą usługę od 200, do nawet 800 dolarów. Kwota ta będzie oczywiście zależna przede wszystkim od odległości pomiędzy portem a lokalizacją, w której auto się znajduje. Koszt przewozu statkiem – wynika ze specyfiki transportu kontenerowego. Za miejsce w kontenerze możemy zapłacić od 750, do nawet 1250 dolarów. Na szczęście, w każdym kontenerze będziemy mogli za jednym razem transportować dwa, lub nawet trzy pojazdy. Dlatego, jeśli zakupimy ich więcej, nasze koszty z tego tytułu nie powinny wzrosnąć. Koszt przelewu pieniędzy i transferu dokumentów do Polski, to wydatek rzędu 110 dolarów. Składa się na niego koszt przesyłki dokumentów (około 80 dolarów) i koszt przelewu, wynoszący około 30 dolarów. Koszt wynajmu firmy pośredniczącej w zakupie i transferze pojazdu do Polski, wynosi od 2500 do nawet 4500 złotych. Oczywiście można pominąć ten wydatek i sprowadzić samochód samemu. Będzie się to wiązało jednak z koniecznością znajomości języka, rynku a także amerykańskiej motoryzacji. Wysokość powyższej prowizji nie jest narzucona przez firmy pośredniczące. Zwykle jest ona naliczana procentowo, na podstawie ceny licytacji. Warto pamiętać, że niektóre firmy specjalizujące się w sprowadzaniu samochodów z USA do Polski, określają tzw. prowizję minimalną, związaną z kosztami stałymi, jakie ów podmiot musi ponieść. Najczęściej waha się ona w okolicach 700 dolarów.

Sprowadzenie zabytkowego samochodu z USA, jest korzystne zwłaszcza dla tych osób, które lubią jednostki napędowe o dużej pojemności. W przypadku samochodów (względnie) nowych, których pojemność przekracza 2.0 litra, konieczne jest zapłacenie wyższego cła. Z kolei pojazdy zabytkowe, niezależnie od posiadanej pojemności, nie podlegają przepisom o opłatach celnych.

Nie można również zapominać o kosztach rejestracji pojazdu na terenie Polski a także o zmiennym kursie walut. Choć na chwilę obecną jest on dość korzystny dla importerów, z biegiem czasu jego wartość może wzrosnąć, co oczywiście przedłoży się na zwiększony koszt sprowadzenia auta.

Podsumowanie

Sprowadzenie zabytkowego samochodu z USA, to nie tylko korzystny zakup, ale też opłacalna inwestycja. Zwłaszcza, że na polskim rynku ich cena jest znacznie wyższa, niż na obszarze Stanów Zjednoczonych.

Najlepiej skorzystać z usług firmy pośredniczącej, np USA Import, która na od wielu lat trudni się sprowadzaniem starych klasów do Polski.