Ogromne zapotrzebowanie na programistów, jakie obserwujemy dzisiaj, nie będzie zmniejszać się w kolejnych latach. Nie tylko ze względu na to, że niewiele osób decyduje się na pójście tą drogą kariery zawodowej – wymaga ona bez wątpienia samodyscypliny, a także nieustannej chęci samorozwoju – ale również ze względu na to, że nasze społeczeństwo staje się coraz bardziej zinformatyzowane. A do tworzenia aplikacji i oprogramowania niezbędni są oczywiście specjaliści.

Czy warto edukować dzieci w zakresie programowania?

Wobec powyższego nie ulega żadnej wątpliwości, że edukowanie dzieci w zakresie programowania jest dobrym pomysłem. Bez problemu znajdą one pracę w zawodzie, a im szybciej podejmą się wysokiej jakości edukacji, tym lepiej dla nich. Z pewnością za kilka lat będą mogły się wyróżnić na rynku pracy. Atrakcyjne oferty pracy, perspektywy wysokich zarobków, to nie wszystko na co mogą liczyć programiści. Wielu z nich może podjąć się pracy zdalnej i w miarę ustalenia dobrych warunków pracy, również znaleźć dużo czasu na rozrywkę, rodzinę i przyjaciół. Pamiętajmy jednak, że obok nauki rzeczywistych umiejętności zawodowych, aby dziecko mogło cieszyć się z pracy w wolnym zawodzie, niezwykle ważna jest także jego edukacja finansowa, którą należy rozpocząć jak najwcześniej.

Kiedy zacząć naukę programowania?

Specjaliści wskazują, że najlepszym czasem do rozpoczęcia nauki programowania jest 13 rok życia. Wtedy dziecko może podejmować się już trudniejszych zadań, nawet takich, które stawiane są zawodowym programistom. Programowanie dla dzieci w tym wieku przestaje być już zabawą, a staje się nauką w celu kształcenia zawodowego.

Zamiast śmiesznych robotów, kolorowych animacji, czy klocków Lego, które mają pobudzić myślenie abstrakcyjne u dzieci, nastolatkowie podejmują się już wyzwań z prawdziwego programistycznego świata, które dają nie tylko satysfakcję, ale również rzeczywiste umiejętności, które mogą wykorzystywać i rozwijać na swojej drodze do stania się programistą w przyszłości.

Co daje kurs programowania?

Kurs programowania dla dzieci uczy nie tylko podstaw programowania. Stymuluje on rozwój najmłodszych i uczy abstrakcyjnego myślenia, które jest niezbędne w pracy programisty, ale i nie tylko. Programowanie jest dziedziną, która zmusza do analizy i refleksji. Dzięki kursowi dziecko uczy się podążać za schematem, ale także, jak rozwiązywać napotkane w rozwiązywaniu niektórych zadań problemy. Kształtuje to w nim samozaparcie do stawiania czoła przeciwnościom i uczy radzenia sobie z nimi. To umiejętności, które są potrzebne w pracy programisty, ale również pomogą dziecku radzić sobie także lepiej w dziedzinach niezwiązanych z tym zawodem.

Nauka programowania już od młodego wieku sprawi, że dziecko nie będzie obawiać się podejmowania wyzwań i może szybko odnaleźć swój przyszły zawód. Warto pamiętać, że kurs programowania nie jest przeznaczony jedynie dla tych dzieci, które doskonale radzą sobie z matematyką i fizyką. Programowania może nauczyć się każdy, kto ma w sobie odrobinę chęci i jest systematyczny w ćwiczeniu.

SPONSOROWANE