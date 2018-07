Wybieramy się w podróż samochodem – co warto przygotować

Do podróży samochodem warto rzetelnie się przygotować. Musimy dokładnie obliczyć wydatki na wyjazd własnym autem oraz nie zapomnieć ważnych rzeczy. Koszty podróży samochodem oraz lista rzeczy, których nie warto zapominać są uzależnione od wielu indywidualnych czynników. Jeżeli wybierasz się na wczasy własnym pojazdem warto zawczasu przygotować się i wyliczyć ile to będzie nas kosztowało. Nie zapominaj, że łączny koszt wycieczki samochodem to nie tylko same paliwo. Do strat musimy jeszcze dodać ubezpieczenie auta, niezbędne wyposażenie lub płatne drogi.

Sprawdź samochód

Nawet dobrze zaplanowany wyjazd może zmienić się w nieoczekiwany koszmar, jeśli nasz pojazd się zepsuje. Więc jeśli wyjeżdżasz w podróż daleką koniecznie należy zrobić przegląd najważniejszych części auta:

stan hamulców;

stan zawieszenia;

stan pasków;

stan wydechu;

stan układu chłodzenia.

Sprawdź termin ważności OC ubezpieczenia. Oprócz tego musisz mieć w samochodzie komplet dodatkowego wyposażenia (np. gaśnicę samochodową).

Nie zapomnij leków

Na nagłe sytuacji w samochodzie może być apteczka. Jest to ważny element każdej podróży. Należy pamiętać o lekach, przyjmowanych codziennie, oraz lekach, które mogą być niezbędne w nagłych przypadkach. Do ostatnich leków medycznych zaliczane są środki przeciwbólowe. Warto również pamiętać o lekach na słabości lokomocyjne, jeżeli podróżni cierpią na coś podobnego. Posłużą również kompresy, krople do nosa i plastry.

Ważne dokumenty

Paszport lub dokument tożsamości – to są podstawowe dokumenty, których nie można zapominać. W przypadku podróży samochodem musisz mieć przy sobie prawo jazdy oraz zieloną kartę. Jeżeli wyjeżdżasz za granicę nie zapomnij odpowiedniego ubezpieczenia.

Komórka czy aparat fotograficzny

Smartfon z opcją nawigacji i dostępem do sieci to świetny przywódca po niewiadomym miejscu. Dzięki telefonu zawsze możesz skontaktować się z bliskimi i nigdy nie pominiesz potrzebnej trasy. Smartfon może pełnić rolę sprzętu rozrywkowego. Więc nie będziesz się nudził podczas wycieczki. Aparat fotograficzny również jest ważnym urządzeniem na wakacjach. Mniej srogim turystom może wystarczyć urządzenia w telefonie.

Gdzie uzyskać środków na podróż samochodem

Jeśli nie mamy pomysłu, gdzie znaleźć dodatkowych środków na wymarzoną podróż samochodem, można śmiało aplikować o pożyczkę. Jest to dość łatwy i wygodny sposób na otrzymanie niezbędnych kosztów. Teraz chwilówka online jest łatwo dostępna i nie wymaga wychodzenia z domu. Pożyczki internetowe udzielane są na bardzo bezpiecznych i przejrzystych warunkach. Przed zaciągnięciem chwilówki należy pamiętać o ważnych kwestiach. Przede wszystkim warto porównać obecne na rynku pożyczkowym propozycje. W tym celu możemy sięgnąć do portalu rankingowego na stronie strony marketpozyczka.pl. Serwis zawiera informacje o ewentualnych ofertach oraz warunkach współpracy z pożyczkodawcą. Po dokonaniu pasującego wyboru klient może szybko i łatwo złożyć wniosek na stronie wybranej firmy. W przypadku pozytywnej decyzji pieniądze trafiają na konto pożyczkobiorcy natychmiast. Jest to również wygodna opcja, kiedy nagłe zaskoczyły nas kłopoty finansowe podczas podróży samochodem i nie mamy kosztów na powrót do domu.

