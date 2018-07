Ubezpieczenie pojazdu po utracie prawa jazdy

Policjanci z ruchu drogowego od początku 2017 roku wystawili prawie 3,6 mln mandatów, a za jedynie przekroczenie dopuszczalnej prędkości w terenie zabudowanym o 50 km/h odebrali 30,5 tys. dokumentów uprawniających do jazdy – jak podaje Biuro Ruchu Drogowego. I o ile zatrzymanie praw jazdy było czasowe, to warunki wykupu polisy OC po powrocie za kierownicę okazały się nieco inne niż wcześniej.

Kiedy można stracić prawo jazdy?

Sytuacje i czyny, na skutek popełnienia których kierowcy może zostać odebrane prawo jazdy, są jasno określone i podane do opinii publicznej. Jednym z powodów zatrzymania dokumentu na 3 miesiące jest wspomniane już przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h w terenie zabudowanym. Klasycznym przypadkiem jest też jazda pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego. Kierowca musi pożegnać się ze swoim prawem jazdy po przekroczeniu 24 punktów karnych (20 punktów karnych w przypadku młodych kierowców). Okazuje się, że na to, czy prawo jazdy zostanie nam odebrane może mieć też wygląd samego dokumentu. Jeśli będzie on nieczytelny lub upłynął termin jego ważności, zostanie on w rękach policji. Co ciekawe, policjant może też zdecydować o zatrzymaniu dokumentu, gdy posiadamy nadbagaż.

Jak brak prawa jazdy wpływa na składkę ubezpieczeniową?

Utrata prawa jazdy nie jest rzeczą przyjemną i raczej każdy stara się zachować bezpieczeństwo na drodze, aby nie stracić uprawnień do jazdy. Jeśli jednak do tego doszło trzeba liczyć się z tym, że czekają nas dalsze konsekwencje. Jedną z nich jest wzrost stawki OC, która zależy od przysługujących nam zniżek i zwyżek. Utrata prawa jazdy ma zatem niebagatelny wpływ. Doskonale wiedzą o tym firmy ubezpieczeniowe z zachodniej części Europy, mające w swojej ofercie specjalną polisę dla osób, które w przeszłości utraciły prawo jazdy – Convicted driver insurance. U ubezpieczycieli takich jak Insurance Factory można liczyć, że pakiet ubezpieczeniowy zostanie dostosowany indywidualnie do przypadku. W końcu nikt z nas nie chce po odzyskaniu dokumentu spotkać się z niemiłym traktowaniem. Skorzystanie z ofert skierowanych bezpośrednio do kierowców, którzy czasowo utracili uprawnienia do kierowania pojazdem, z pewnością zaoszczędzi nam dużo czasu i nerwów.

Szczegóły na temat tego typu polis znaleźć można na stronie https://www.insurancefactory.co.uk/car-insurance/convicted-driver-car-insurance.

