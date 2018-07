Ubezpieczenie dla iPhone’a – z troski o sprzęt

Nie trzeba być miłośnikiem elektroniki, żeby docenić funkcjonalność i użyteczność smartfonów marki Apple. I choć urządzenia te mają sporo zalet, to dla niektórych sporą wadą będzie ich cena. Bo nie da się ukryć, wydatek rzędu kilku tysięcy złotych to całkiem sporo jak za telefon. Ale prócz tego, że dużo kosztują to wcale nie są bardziej odporne na uszkodzenia niż urządzenia z niższych półek cenowych, za to ich naprawa może być bardziej bolesna dla naszego portfela.

Mimo wszystko trzeba być obiektywnym, gdyż problem popularnego pajączka na wyświetlaczu i kosztów związanych z jego wymianą nie dotyczy wyłącznie urządzeń opatrzonych logo nadgryzionego jabłka. Nowoczesne smartfony choć skrywają w sobie sporo, nie są zbyt wytrzymałe na uszkodzenia. A przecież naprawa lub wymiana uszkodzonego modelu na nowy to spory wydatek, który mało komu jest na rękę. Jest jednak sposób by niekomfortowej sytuacji uniknąć.

Ubezpieczenie skrojone na miarę

Możesz dbać o swój smartfon z najwyższą starannością, a jak przyjdzie co do czego to i tak nie uda Ci się go uchronić przed uszkodzeniem. I co ciekawe, jak podaje firma Square Trade, aż 46 proc. nieszczęśliwych wypadków z udziałem smartfonów ma miejsce w domu, zatem nie musisz nawet ruszać się z kanapy, żeby zniszczyć urządzenie. Najczęściej podawane przez nieszczęśliwców przyczyny uszkodzeń to upadek i zalanie.

Stało się, pękł wyświetlacz – co teraz? Po fakcie możesz jedynie pogodzić się ze szkodą, ale przed możesz zrobić wiele. Rozwiązaniem jest podpisanie umowy z towarzystwem ubezpieczeniowym takim jak brytyjskie Gadget Cover. Tego typu firmy powstały na skutek wciąż rosnących potrzeb użytkowników smartfonów i oferują im bardzo szeroki zakres ochrony, który pozwala ubiegać się o stosowną rekompensatę finansową w razie zniszczenia lub utraty urządzenia (sprawdź tutaj: https://www.gadget-cover.com/iphone-insurance).

Czy to się opłaca?

Koszt zakupu pakietu ubezpieczeniowego typu „iphone insurance” to tylko kilkadziesiąt złotych miesięcznie, i choć w przeliczeniu rocznym może wydawać się to dużo, to w porównaniu z kosztem nowego urządzenia, które może wynieść nawet kilka tysięcy złotych, polisa wydaje się być niezwykle atrakcyjną. Warto też dodać, że coraz częściej oferty ubezpieczeniowe obejmują ochroną także akcesoria do telefonów, co jest dobrą wiadomością szczególnie dla użytkowników produktów marki Apple, z logo której ładowarka lub słuchawki mogą kosztować nawet kilkaset złotych.

