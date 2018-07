Sprawdź, jak tanio i bardzo szybko oddać do sklepu online nietrafione zakupy

Z roku na rok zwiększa się liczba sprzedawców na aukcjach internetowych, a także niezależnych sklepów internetowych, a asortyment tych sklepów odpowiada różnorodnością nawet najbardziej wymagającym Klientom. Niestety zawsze może się zdarzyć tak, że zakup, który na początku wydawał się świetnym pomysłem, w rzeczywistości jest nietrafiony. Na szczęście możesz oddać ten towar.

Bez względu na to, co kupujesz przez internet, każdy z zakupionych towarów możesz zwrócić bez podawania przyczyny i masz na to 14 dni, chociaż wiele sklepów umożliwia zwrot nawet do 30 dni od momentu odebrania paczki. Niestety w większości przypadków, szczególnie jeśli chodzi o mniejsze, czy mniej popularne sklepy internetowych to Klient musi się zatroszczyć o sposób w jaki paczka ze zwracanym towarem dotrze do sprzedawcy i wtedy zazwyczaj pojawia się problem. Wiesz coś na ten temat? To nie musi się powtórzyć nigdy więcej.

Jak szybko i wygodnie dokonać zwrotu nietrafionych zakupów?

Przy zwrotach zakupów najlepiej będzie skorzystać ze strony furgonetka.pl. Rejestracja w serwisie do zamawiania kuriera online jest bezpłatna, a od razu po zarejestrowaniu możesz zamówić wysyłkę paczki. Do wyboru jest aż 9 największych firm kurierskich, w tym np. DPD, czy DHL. Duża różnorodność podstawowych i dodatkowych usług (np. ubezpieczeń czy usługi „Ostrożnie”) sprawia, że masz możliwość odesłania niemal każdego towaru – ubrań, zabawek, szkła, elektroniki, obuwia i wielu innych.

W cenie przesyłki wliczone są usługi takie jak śledzenie swojej paczki z poziomu strony, czy aplikacji mobilnej (wystarczy, że dokonasz bezpłatnej instalacji), a także powiadomienie e-mail o dotarciu przesyłki do sklepu. Dostawa kurierem jest realizowana zwykle już następnego dnia roboczego, więc przyspiesza to też termin, w jakim otrzymasz zwrot pieniędzy za oddany towar. Wiadomo, że nikt nie lubi długo czekać na pieniądze.

Łatwość i szybkość nadawania paczek to nie jedyne zalety korzystania z tego typu serwisów. Możesz też sporo zaoszczędzić, dlatego że ceny paczek zaczynają się już od 11 zł brutto, co jest kwotą znacznie niższą, niż w przypadku większości standardowych nadań pod konkretny adres.

Zakupy przez internet nie są obarczone żadnym ryzykiem. Jeżeli dany towar Ci w jakikolwiek sposób nie odpowiada – możesz go oddać (wraz z wypełnionym formularzem odstąpienia od umowy) i odesłać do sklepu. Już wiesz, że możesz to zrobić bez wychodzenia z domu i bardzo tanio. Pamiętaj o Furgonetce, jeśli znajdziesz się w takiej potrzebie.

