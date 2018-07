Samochód zabytkowy – co z ubezpieczeniem?

Biorąc pod uwagę wiek niektórych klasyków, nietypowych z punktu widzenia motoryzacji zastosowanych w nich rozwiązań technicznych czy niewielkiej ilości wyprodukowanych egzemplarzy, żadne auto zabytkowe nie może i nie powinno być traktowane jak zwykły samochód. Będąc posiadaczem pojazdu zabytkowego warto zadbać o niego najlepiej jak to możliwe, mając przy tym na uwadze, że w przyszłości może nam się to bardzo opłacić.

Auto zabytkowe, czyli jakie?

Jak się pewnie domyślasz, nie każdy samochód może zyskać miano zabytkowego. Przysługuje ono jedynie tym pojazdom, które liczą sobie co najmniej 25 lat, a żaden nowy egzemplarz tego modelu nie zjechał z taśm produkcyjnych w ciągu ostatnich 15. Ponadto pojazd powinien składać się w minimum 75 proc. z oryginalnych części – mowa tutaj przede wszystkim o podzespołach. Od wspomnianych zasad są jednak pewne wyjątki. Unikatowe modele posiadające niespotykane rozwiązania konstrukcyjne czy będące świadkami lub uczestnikami ważnych etapów rozwoju technik motoryzacyjnych lub wydarzeń historycznych, nie muszą spełniać wymagań dotyczących wieku. Przy kwalifikowaniu samochodu walorem może być także to, że w przeszłości samochód był użytkowany przez ważne persony, uczestniczył w istotnych wydarzeniach sportowych lub posiada oryginalne wykonanie.

Wymienionych aspektów nie da się ot tak ocenić, niezbędna jest opinia rzeczoznawcy ds. techniki samochodowej, który jest ekspertem z dziedziny pojazdów zabytkowych, tj. rzeczoznawcą z listy zatwierdzonej przez Generalnego Konserwatora Zabytków (warunek konieczny).

Niestandardowe ubezpieczenie

Będąc w posiadaniu takiego cacka, jakim jest samochód zabytkowy, warto zadbać o odpowiednie dla niego ubezpieczenie. Polisy dla wyjątkowych egzemplarzy oferują firmy takie jak Lancaster Insurance, mające w swojej ofercie polisy typu Classic car insurance. To rozwiązanie cieszy się popularnością na całym świecie, a przykładowe oferty znaleźć można np. na stronie brytyjskiego towarzystwa ubezpieczeniowego https://www.lancasterinsurance.co.uk/insurance/classic-car-insurance/. Jak wiadomo pojazdem zabytkowym nie jeździ się na co dzień a jedynie od święta, dlatego prawo daje jego właścicielowi możliwość wykupienia ubezpieczenia OC na dowolny czas, z tym, że będzie to minimum miesiąc. Dzięki temu można w łatwy sposób dostosować pakiet ubezpieczeniowy do swoich potrzeb, nie przepłacając na tym, bo jak wiadomo, polisy dla zabytków są dużo droższe niż dla zwykłych „osobówek”.

SPONSOROWANE