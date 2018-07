Pokochaj czworonoga – pieski do adopcji!

Co roku tysiące pięknych i kochających psów trafia do schronisk w całej Polsce, a tylko mniej niż połowa znajduje nową, kochającą rodzinę. Jeśli szukasz przyjaciela na całe życie, zaadoptuj psiaka, zanim trafi do schroniska, gdzie jego szanse na znalezienie pełnego ciepła domu maleją jeszcze bardziej.

Dla tych pod opieką Trzebnickiego Klubu Psa to już ostatni dzwonek, by psiaki znalazły kochający dom

W innym wypadku czeka na nie przepełnione schronisko, gdzie o wiele trudniej znaleźć odpowiedniego właściciela.

Dilma i Freja – to dwie bardzo młode, urocze sunie wyrzucone w pobliskiej wsi. Opiekunowie określają je jako wulkany radości, energii. Są to psy bardzo łagodne, będą wspaniałymi przyjaciółmi rodziny, nadają się również do domu z dziećmi. Pieski można adoptować osobno, jednak adopcja w dwupaku byłaby dla nich szczytem marzeń.

Łatek – to młody, około dwuletni psiak, bardzo niewielkich rozmiarów. Niestety nie miał do tej pory szczęścia, w swoim krótkim życiu został już dwukrotnie porzucony, mimo to darzy człowieka ogromnym zaufaniem.