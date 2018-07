Domagają się bezpieczeństwa na swoim osiedlu

O poprawę bezpieczeństwa na osiedlu przy ulicy Henryka Pobożnego w Trzebnicy mieszkańcy starają się już od kilku lat, niestety efektów nadal nie ma. Gmina ignoruje prośby o spowalniacze, a mandaty za niewłaściwe parkowanie nie przynoszą efektów.

Skontaktował się z nami mieszkaniec osiedla przy ulicy Henryka Pobożnego w Trzebnicy

– Nikt nie interesuje się tą ulicą. Chociaż znajduje się w centrum miasta. Teraz jeszcze dodatkowo, po wprowadzeniu opłat za parkowanie pod urzędem, mimo że ceny nie są wysokie, ludzie i tak parkują na Pobożnego. Dla mieszkańców miejsc już totalnie nie starcza. Od lat piszemy pisma do burmistrza, chodzimy osobiście i nic się w tej sprawie nie dzieje. Na naszej ulicy jest ciemno, wieczorem nie widać nic. Brakuje też spowalniaczy, a zdarza się, że ludzie wjeżdżają tam rozpędzeni, co na innych tego typu osiedlach w Trzebnicy jest nie do pomyślenia. Kierowcy, żeby nie stać na światłach skracają sobie drogę przez naszą ulicę. Projekt zmian zgłaszaliśmy nawet do Budżetu Obywatelskiego, nic to jednak nie dało. W całym mieście zamontowanych jest kilkanaście niepotrzebnych spowalniaczy, a w miejscu, gdzie by się one sprawdziły, nikt o to nie zadba.

