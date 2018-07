Odwodnienia plastikowe – kiedy można rozważyć ich montaż?

Systemy odwodnień to wynalazki genialne w swojej prostocie – ale służące do unowocześniania przestrzeni publicznej i podnoszenia jej walorów estetycznych na bardzo wysoki poziom. Jak wskazuje sama nazwa, odwodnienia to rozwiązania, umożliwiające rozprawienie się z wodą, która często zalega na powierzchni gruntu i uniemożliwia wygodne korzystanie z pełnego kałuż terenu.

Idea stojąca za projektami poszczególnych elementów takich systemów jest taka, by umożliwić wodzie spłynięcie pod powierzchnię gruntu, a następnie skierować ją w odległe miejsce. Oczywiście bardzo ważne jest także to, z jakiego materiału budowlanego będzie stworzony taki system odwodnień – żeby tak zmodernizowana ulica była nie tylko ładna, ale i w pełni funkcjonalna oraz bezpieczna.

Odwodnienia plastikowe – kiedy są dobrym pomysłem?

Jak nietrudno się domyślić, umieszczenie sieci drobnych korytarzyków tuż pod powierzchnią gruntu, jest możliwe i zasadne tylko wówczas, gdy ich ścianki będą sporządzone z odpowiednio wytrzymałych materiałów – żeby:

ulica,

plac,

podjazd

miały stabilne podparcie. Najpopularniejszym wyborem, gdy chodzi o materiał budowlany, wykorzystywany do tworzenia elementów odwodnień, jest beton. Jest rzeczywiście najlepszym wyborem, gdy chodzi o odprowadzanie wody takim sposobem z ulic w centrach miast czy z terenów, po których poruszają się bardzo ciężkie maszyny. Betonowe podparcie jest nieodzowne, gdy mowa o ulicy, która każdego dnia jest areną dla intensywnego ruchu drogowego lub gdy chodzi o obszar w okolicy hali produkcyjnej, odwiedzany codziennie przez tiry.

Podobnie wygląda sytuacja w przypadku lotnisk. Właściciele prywatnych posesji czy niedużych biznesów powinni pamiętać, że odwodnienia są produkowane także z lżejszych materiałów budowlanych – i że w pewnych okolicznościach takie odwodnienia są wystarczające.

Odwodnienia plastikowe to alternatywa, na którą można dziś sobie pozwolić dzięki rozwojowi technologii. Tworzywa, które służą za materiał przy budowaniu korytek i studzienek są jednocześnie stosunkowo lekkie (co także ułatwia transport i montaż), jak też wytrzymałe. Są wystarczająco mocne, by zapewnić dobre podparcie ulicy, na której odbywa się umiarkowany ruch. Świetnie sprawdzają się zwłaszcza w rejonach prywatnych posesji, gdzie poruszają się głównie piesi, a pojawiające się pojazdy nie są zbyt ciężkimi maszynami. Odwodnienia wykonane z tworzyw sztucznych spełniają swoją rolę równie skutecznie, jak bardziej tradycyjne rozwiązania – trzeba jedynie umieścić je w odpowiednich przestrzeniach.

Więcej o odwodnieniach dowiesz się tutaj: http://www.bielbet.pl/

SPONSOROWANE