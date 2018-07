Mechanik radzi – jak kupować używany samochód?

Właśnie zbierasz się do kupna nowego samochodu, lecz nie stać Cię jeszcze na zakup nowego i nieużywanego pojazdu? W dodatku masz problem, bo nie znasz się zbytnio na mechanice samochodowej i nie wiesz na co zwracać szczególną uwagę? Dobrze, że trafiłeś prosto do nas – właśnie tutaj podpowiemy, które elementy powinny Cię najbardziej interesować, by po dokonaniu transakcji nie trzeba było od razu zapłacić takiej samej sumy u mechanika.

Najpierw podwozie

Zacznijmy od wszystkich elementów pod spodem samochodu, które należy dokładnie przejrzeć, gdy auto zostanie zawieszone na podnośniku. Wówczas trzeba sprawdzić głównie czy występują jakiekolwiek zacieki czy korozja, co można zauważyć na pierwszy rzut oka samemu. Jednak jeśli masz taką możliwość, najlepiej zabierz ze sobą zaufanego mechanika lub osobę znającą się na mechanice, by mogła sama ocenić czy podwozie nadaje się do naprawy albo jest w wystarczająco dobrym stanie. To także dobry moment, by sprawdzić stan ogumienia w aucie, gdzie opony powinny być w dobrej kondycji, a jeśli to nie masz szansę na negocjację ceny, ze względu na brak odpowiednio przystosowanych opon do jazdy.

Waszej uwadze nie może umknąć karoseria ani wydech, które także mogą być narażone na działanie korozji. Rdza najczęściej pojawia się na progach i dolnych krawędziach drzwi, natomiast zardzewiały tłumik końcowy nie powinien stanowić większego problemu, gdyż jego koszt nie przekracza 150zł.

Pod maską

Tutaj konieczne jest sprawdzenie ewentualnych wycieków z silnika, skrzyni biegów albo układu kierowniczego i chłodzenia. Nie powinny one pojawić się, a szczególnie w większych ilościach. Jedną możliwością kapania jest woda z przewodów odpływowych pod parownikiem klimatyzacji, co nie będzie większym kłopotem przy naprawie. Równie ważne będzie sprawdzenie stanu olejów znajdujących się pod maską, które mogą świadczyć o ostatnim terminie wymiany.

Zawieszenie

Następnie zwróćmy uwagę na wahacze, amortyzatory i przekładnie, które znajdują się w dolnej części samochodu. Wszelkiego rodzaju luzy wykryte w zawieszeniu mogą stanowić niebezpieczeństwo podczas jazdy, dlatego też konieczne będzie w tym przypadku ich naprawienie. Wśród tych wszystkich elementów ważny jest również układ napędowych samochodu, który będzie wymagała dogłębnego przeglądu wałów napędowych. W rezultacie dowiesz się czy istnieje konieczność ich wymiany bądź regeneracji, gdzie niezbędne będzie nasmarowanie krzyżaków i wyważenie wałów. Zatem jeśli nie będzie to wykonane porządnie, również będziesz miał okazję do negocjacji ceny u właściciela.

Wewnątrz auta

Oczywiście liczy się również zadbany środek samochodu wraz z tapicerką i kokpitem, które nie powinny być zniszczone czy zarysowane ani pobrudzone, w przeciwnym razie należy będzie zmniejszyć nieco cenę na przyszłe czyszczenie wnętrza. Kiedy już wsiądziesz do środka, sprawdzaj wszelkie możliwe kontroli, spryskiwacze, wycieraczki oraz klimatyzację. Również światła nie mogą ulec Twojej nieuwadze. Wszystko, co tylko możliwe do włączenia i sprawdzenia powinno zostać wypróbowane, dzięki czemu masz pewność, że gdy tylko wyjedziesz nowym samochodem będziesz mógł bezpiecznie dojechać do celu.

SPONSOROWANE