Kolacja dla niejadka

Nie smakuje mi! Nie zjem tego! – Ile razy usłyszałaś takie stwierdzenia z ust swojej pociechy? Gotowanie dla niejadka to prawdziwe wyzwanie, szczególnie gdy dziecko lubi wybrzydzać, a przy każdym posiłku potrafi zamienić kuchnię w prawdziwe pobojowisko. Co zatem podać maluchowi, by z apetytem zjadł kolację? Jest na to kilka sposobów.

Ostatni posiłek przed snem

Przyjęło się, że idealna pora na kolację dla maluchów, wypada ok. 18:00-19:00, tuż przed tradycyjną dobranocką. Najlepiej podać posiłek dziecku przed bajką, by nie przyzwyczaić go do jedzenia w czasie oglądania telewizji. Ale co zrobić, gdy najmłodsi zaciskają usta i krzywią się na widok kolejnej, nudnej kanapki z serem? W takiej sytuacji warto zaserwować mu ciekawą alternatywę w postaci fantazyjnych posiłków. Idealne będą parówki-ślimaki lub wesoły ocean. Do posiłku możesz podać dziecku szklankę wody. Niektóre głodomory lubią zakończyć dzień kubiem gorącego mleka tuż przed snem. Nie ma w tym nic złego, pod warunkiem że umyją zęby.

Przedstawiamy propozycje przepisów dla niejadka, które wprowadzą radość na talerze. Wypróbujecie?

Pan ślimak

Składniki:

1 parówka ŻARŁAKI firmy Konspol

1 świeży ogórek

pęk rzodkiewek

pietruszka

szczypiorek

ulubione przyprawy według uznania

majonez

Przygotowanie:

W pierwszej kolejności w małym garnku gotujemy parówkę. W tym czasie kroimy ogórka

i rzodkiewkę w krążki. Ugotowaną parówkę wyciągamy z wody układamy na talerzu tworząc delikatny łuk. Pokrojone ogórki i rzodkiewkę kładziemy nad parówką, budując skorupkę ślimaka. Za pomocą pietruszki robimy trawę, szczypiorek zaś posłuży nam za rogi. Majonezem rysujemy oczy ślimaka. Całość doprawiamy ulubionymi przyprawami według uzania.

Wesoły ocean

Składniki:

polędiwca z kurczaka Żarłaki firmy Konspol

kromka chleba

1 papryka czerwona

1 marchewka

rukola

garść oliwek

serek śmietankowy

masło

Przygotowanie:

Kromkę chleba smarujemy masłem i układamy na niej plaster żółtego sera. Z tak przygotowanej kanapki wycinamy okrągły kadłub łodzi podwodnej. Z papryki i marchewki wycinamy peryskop, mniejsze okna i silnik, natomiast z plastra wędliny i śmietankowego serka tworzymy większą szybę łodzi. Gdy łódź podwodną będziemy mieć gotową, zabieramy się za zrobienie rybek. Oliwki przekrajamy na połówki tworząc tułów, a z papryki wycinamy ich ogonki. Rybki układamy na talerzu, tuż nad łodzią podwodną. Za pomocą rukoli tworzymy wodorosty.

Smacznego!

Aleksandra Trzcińska