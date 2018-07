Jak zostać elektrykiem?

Mogłoby wydawać się to dość skomplikowanym i żmudnym zadaniem, gdzie konieczne jest zaliczenie wielu prób i zadań związanych z elektryką w różnej odsłonie. Jednak ilość dróg prowadzących do uzyskania zawodu elektryka jest wiele. Opiszemy po krótce każdą z nich i podpowiemy w jaki sposób można profesjonalnie pracować lub założyć własną firmę elektryczną. Od razu ostrzegamy, że czasem bywa to niebezpieczne i bardzo wymagające, dlatego na pewno każdy, kto decyduje się na przyszłość w branży elektrycznej powinien dokładnie wiedzieć z czym ona się wiąże.

Szkolnictwo zawodowe

Mamy tutaj na myśli w zasadzie trzy sposoby uzyskania uprawnień i kwalifikacji, a mianowicie chodzi o studia w kierunku elektrycznym, które zazwyczaj prowadzone są jako inżynierskie. Następnie możesz zdecydować się na krótszy etap nauki jakim jest technikum czy szkoła zawodowa o profilu elektryka. Wówczas masz okazję wcześniej zaplanować swoją karierę zawodową, co jest świetnym rozwiązaniem dla osób zdecydowanych i pewnych swojej przyszłości. Przygotowania do zawodu mogą odbywać się na różnych poziomach. Przede wszystkim powinieneś zdobyć wiedzę podstawową, jak i bardziej zaawansowaną, która najczęściej dotyczy już poszczególnych specjalizacji zawodu.

Można wyróżnić kilka różnych dziedzin, którymi zajmują się obecnie elektrycy, gdzie część z nich może doskonalić się w elektryce typowo domowej, a pozostali będą zajmować się instalacjami przemysłowymi i przeznaczonymi na budowę. Stopień złożoności tych zadań znacznie różni się między sobą, a podczas nauki w jednej ze szkół czy uczelni można liczyć także na możliwość sprawdzenia nabytej wiedzy w praktyce. Oferowane przez instytucje czy samodzielnie znalezione miejsca pracy mogą być świetną okazją po ćwiczenia i odbywania praktyki z doświadczonymi elektrykami. W rezultacie jednak to nie wszystko, aby móc zostać dobrze płatnym i profesjonalnym elektrykiem we Wrocławiu.

Ośrodki egzaminacyjne

Samo wykształcenie w kierunku elektrycznym nie daje konkretnych uprawnień do wykonywania zawodu, o ile nie przystąpisz do specjalnego egzaminu, który jest organizowanych przez takie ośrodki szkoleniowe jak: Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP), Stowarzyszenie Inżynierów i Mechaników Polskich albo Stowarzyszenie Polskich Energetyków. Przykładowo na podstawie uprawnień jakie wydawane są przez SEP masz możliwość wykonywania poszczególnych zadań, do których posiadasz już konkretne kwalifikacje. Są one wyszczególnione na według trzech typów zadań:

G1 – instalacje i sieci elektroenergetyczne zasilane napięciem do 1000V i więcej;

G2 – urządzenia ciepłownicze powyżej 50kW (maszyny przemysłowe);

G3 – urządzenia do przesyłania, przetwarzania i przechowywania gazu.

Istnieje jeszcze jedna kategoryzacja uprawnień, która pozwala na uzyskanie świadectwa eksploatacji „E” lub dozoru „D”. Pierwsze z nich dotyczy obsługi instalacji elektroenergetycznych, konserwacji i naprawy usterek , wymiany gniazdek, montażu instalacji i przewodów, a także sprawdzeniu stanu technicznego urządzeń. Natomiast uprawnienia „D” upoważniają do kontrolowania osób ze świadectwem eksploatacji, gdzie mogą wydawać zgody na przeprowadzenie działań elektrycznych, sprawdzać przebieg prac i ewentualnie podpisywać wymagane dokumenty.

Po zdaniu egzaminu trzeba liczyć się również z koniecznością jego powtórzenia po 5 latach, gdyż uprawnienia wydawane są na konkretny termin. Naszym zdaniem to dobry pomysł, gdyż w ten sposób można sprawdzić bieżącą wiedzę i umiejętności osób, by ich kwalifikacje mogły nadal być na równie wysokim poziomie. W rezultacie im więcej kwalifikacji uzyskasz, tym Twoja oferta będzie znacznie szersza i elastycznie dopasowana do potrzeb swoich przyszłych klientów.

