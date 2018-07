Jak dobrać solidną i trwałą wyciągarkę samochodową o mocnym silniku?

O tym, jak ważnym elementem wyposażenia samochodu terenowego jest wyciągarka wie każdy, kto choć raz musiał z niej skorzystać. Do czego może się przydać? W jakich sytuacjach będzie wybawieniem? Wreszcie: na co zwracać uwagę dokonując jej zakupu? Tego dowiesz się z artykułu!

Komu przyda się wyciągarka?

Wyciągarka samochodowa to sprzęt niezbędny dla wszystkim amatorów jazdy po trudnym terenie. Skorzystają z niej jednak nie tylko miłośnicy emocjonującego off roadu – wyciągarka będzie użyteczna również wtedy, gdy z powodu warunków atmosferycznych poruszanie się po drodze będzie utrudnione. Mając w aucie wyciągarkę, żadna zaspa, błotnista kałuża czy piach nie będą ci straszne! Więcej o zastosowaniach wyciągarki przeczytasz w artykule „Trzy sytuacje, w których wyciągarka samochodowa jest wybawieniem”.

Jak wybrać najlepszą wyciągarkę?

Dokonując zakupu wyciągarki, zwykle kierujemy się jej parametrami. Do najważniejszych należy jej maksymalny uciąg, który wynosić powinien 1,5x całkowitej, maksymalnej dopuszczalnej masy pojazdu. Kusi cię, by kupić wyciągarkę o większym uciągu? Nie ma takiej potrzeby! Wyciągarka powinna być dopasowana do twojego auta i potrzeb. Ale nie tylko uciąg ma znaczenie – liczy się także moc urządzenia. Dla większości przypadków ta na poziomie 5-10 km jest wystarczająca. Istotny jest także sposób montażu wyciągarki – to od niego zależeć będzie komfort jej późniejszego używania.

Możemy zdecydować się na łatwą w montażu wyciągarkę zintegrowaną (wystarczy, że zamontujemy ją w aucie, w przewidzianym do tego miejscu) lub nieco trudniejszą w montażu, osobną puszkę sterującą. Choć jej montaż będzie bardziej skomplikowany, taka wyciągarka ma jedną, niezaprzeczalną zaletę – możemy zamontować sterowanie w dowolnym, wybranym przez nas miejscu! W sklepach znajdziemy różne rodzaje wyciągarek: wyciągarki elektryczne, hydrauliczne, mechaniczne i ręczne.

Wybór odpowiedniej wyciągarki to nie lada wyzwanie! Dokonując go, warto postawić na produkty uznanych, renomowanych producentów, np. wyciągarki samochodowe dragon winch. Wyciągarka powinna być solidna, wykonana z wysokiej jakości materiałów, o co najmniej dwuletnim okresie gwarancji – tylko taka zapewni nam długi czas dobrego, bezawaryjnego działania!

