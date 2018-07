Czy trzeba ubezpieczać domki letniskowe na działce?

Domy letniskowe najczęściej buduje się na obrzeżach miasta, czyli w lasach, nad rzekami lub jeziorami. Tam mało kto decyduje się na monitorowanie swojego obiektu, jako że koszty z tym związane są stosunkowo wysokie. A jak wiadomo, pod naszą nieobecność wszystko może się zdarzyć. Domek łatwo może paść łupem złodziei lub zostać zalany przez deszcz czy spalony przez zaprószony ogień. Ile trzeba zapłacić za ubezpieczenie domku letniskowego?

Roczna polisa na domek letniskowy to wydatek rzędu pięciuset złotych, jak można przeczytać w raporcie opublikowanym przez Akademię mfind. Wbrew pozorom to stosunkowo niewiele, biorąc pod uwagę, że w zamian otrzymujesz ubezpieczenie na wypadek nieprzychylności ze strony natury i nie tylko, na co nie masz żadnego wpływu.

Nie każdy domek można ubezpieczyć

Na początek zorientuj się, czy Twój domek letniskowy w ogóle może zostać ubezpieczony. Każda firma ubezpieczeniowa może w inny sposób definiować domek letniskowy, a co za tym idzie, niekoniecznie jeden ubezpieczyciel zgodzi się objąć ochroną Twój obiekt, co bez żadnego „ale” może zrobić drugi.

Faktem jednak jest, że domki, które nie posiadają fundamentów i które wzniesione zostały na terenie ogródków działkowych najczęściej nie mogą być objęte ubezpieczeniem. Ponadto ubezpieczyciele zaznaczają, że wszystkie otwory w domku muszą być odpowiednio zabezpieczone, tak aby pokonanie ich bez użycia siły lub stosownych do tego narzędzi było niemożliwe. Właściciel musi okazać również dokumentację potwierdzającą dobry stan techniczny domku i właściwy dla niego poziom bezpieczeństwa.

Co wchodzi w zakres polisy?

Ubezpieczenie obejmuje straty spowodowane żywiołami natury takimi jak deszcz czy pożar. Zła informacja jest taka, że cena ubezpieczenia zależy zazwyczaj od tego, z jakiego materiału wykonany jest domek. I tak, ubezpieczenie domku drewnianego będzie dużo droższe niż murowanego. Dodatkowo ubezpieczenie od kradzieży będzie wiązać się z dodatkową opłatą.

W Polsce rynek ubezpieczeń domków letniskowych pozostawia jeszcze wiele do życzenia, inaczej jest na przykład w Wielkiej Brytanii, gdzie polisy typu Holiday home insurance, oferowane przez firmy takie jak Insurance Choice oferują jedno ubezpieczenie od wszystkiego. Jest to usługa dostosowana wprost do potrzeb właścicieli domków letniskowych, którzy chcą zatroszczyć się o swoją własność najlepiej jak to możliwe.

