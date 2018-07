Cysterny dla twojej firmy – wypróbuj leasing

Zakup samochodu do przedsiębiorstwa to zawsze duży wydatek, na który nie każdy może sobie pozwolić. Dlatego też coraz większą popularność zyskuje leasing samochodów – zarówno ciężarowych, jak i osobowych. Niesie za sobą wiele korzyści i niejednokrotnie okazuje się być korzystniejszy niż kupno na kredyt.

Dla kogo leasing?

Leasing to forma finansowania, polegająca na możliwości użytkowania przedmiotu umowy (np. pojazdu) w zamian za opłacanie comiesięcznych rat i kosztów eksploatacji. Pozwala to na zakup drogiego pojazdu bez angażowania całej kwoty od razu – podobnie jak w przypadku kredytu, jednak tu, przez cały okres trwania umowy, auto należy do leasingodawcy. Finansowanie leasingiem to świetne rozwiązanie dla małych i średnich przedsiębiorców, którzy mają trudności z uzyskaniem kredytu na zakup samochodu do firmy, a nie mają też wystarczająco środków własnych. Ubiegać się o niego mogą tylko firmy – jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki różnego rodzaju, które zarabiają. Nie ma znaczenia rodzaj samochodu, ani jego wartość – tak samo przedmiotem umowy leasingu może być cysterna, ciągnik siodłowy czy samochód osobowy.

Rodzaje leasingu

Przedsiębiorca przed podpisaniem umowy ma do wyboru dwa rodzaje leasingu: operacyjny i finansowy. Różnice między nimi to przede wszystkim koszty, które ponosił będzie leasingobiorca i ich rozliczanie. W przypadku leasingu operacyjnego, leasingobiorca może odliczyć sobie od podatku VAT opłatę wstępną, raty leasingowe, koszty eksploatacji (np. paliwo, zakupione części do auta). Nie uiszcza on kosztów amortyzacji, ponieważ przedmiot umowy nie jest wpisany w jego środki trwałe. Po zakończeniu trwania umowy, przedsiębiorca ma prawo wykupić pojazd (nie musi tego robić). Leasing finansowy wiąże się z większymi kosztami na początku, ponieważ z góry trzeba zapłacić pełną kwotę podatku VAT. Pojazd wpisuje się w środki trwałe leasingobiorcy, więc to on odpowiedzialny jest za amortyzację. W koszty wpisać sobie może m.in.: odpisy amortyzacji, części odsetkowe rat i koszty użytkowania. Ogromną różnicą jest też fakt, iż z końcem umowy, własność pojazdu automatycznie przechodzi na przedsiębiorcę – nie może on zrezygnować z wykupu.

Co dalej?

Jeśli przedsiębiorca, chcący kupić cysternę, zdecyduje się już na leasing, może udać się do salonu i tam zaproponowana zostanie mu umowa. Może też skorzystać z nowoczesnych portali, które w swojej ofercie mają pośredniczenie i pomoc w całym procesie – od wyboru spełniającej potrzeby firmy cysterny, przez dopasowanie oferty do indywidualnych możliwości, do wsparcia przy dokonaniu wszelkich formalności związanych z leasingiem cysterny do firmy. Jednym z takich godnych zaufania portali jest klf24, gdzie znaleźć można szeroki wybór cystern różnych rozmiarów i producentów (https://klf24.pl/oferta-pojazdow/naczepy-cysterny), a eksperci doradzą i pomogą w każdym kroku zakupu pojazdu finansowanego leasingiem.

Popularność leasingu rośnie już od kilku lat i jest uzasadniona – jest to świetny sposób na sfinansowanie zakupu pojazdu do firmy, nawet tak specyficznego jak cysterna. Jeśli poszukujesz pomocy w wyborze leasingu i odpowiedniego pojazdu, zgłoś się do ekspertów z portali internetowych, którzy przeprowadzą cię przez cały proces szybko i bezboleśnie.

